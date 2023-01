20.01.2023 h 13:41 commenti

Il 2022 della Municipale di Montemurlo: lotta ai comportamenti incivili, controllo del territorio e recupero delle tasse non pagate

Presentati i dati dell’attività operativa. Il progetto Equità ha visto 125 controlli di attività produttive e il recupero di oltre 200mila euro di tasse comunali evase. Calano gli incidenti e per fortuna non ci sono stati morti

Un grande lavoro di squadra a tutela dei cittadini e della sicurezza del territorio: la polizia municipale di Montemurlo, nel giorno dedicato a San Sebastiano, patrono del Corpo, fa un bilancio delle attività svolte nel 2022. Un anno segnato da un'intensa attività di controllo del territorio, sotto il segno dell’equità tributaria e della prossimità ai cittadini. Obiettivo prioritario dell'amministrazione è stata la lotta ai "comportamenti incivili" per una Montemurlo sempre più sicura, attenta ai bisogni e ai diritti delle persone e rispettosa dei beni pubblici.

"La polizia municipale anche nel 2022 ha raggiunto ottimi risultati operativi a fronte, negli ultimi mesi dell'anno, di cinque agenti in organico in meno. - dice il sindaco Simone Calamai – Un'attività intensa che può essere sintetizzata in tre parole: prossimità e vicinanza ai cittadini, equità e lotta all'evasione fiscale, contrasto all'illegalità e ai comportamenti incivili che danneggiano la comunità".

La polizia municipale ha svolto numerosi servizi in borghese per contrastare comportamenti non corretti che, in vario modo, danneggiano la collettività: distrazione alla guida, come l'uso del cellulare senza auricolare (144 sanzioni elevate), o mettono a repentaglio la sicurezza personale, come il mancato uso delle cinture (27 controlli in borghese con 49 sanzioni contestate) o l’uso scorretto dei monopattini o biciclette (27 controlli di cui due effettuati in collaborazione con la polizia municipale di Prato nel tratto via Berlinguer con una sanzione sul territorio di Montemurlo).

Nel corso del 2022 è stato attivato anche un nuovo servizio di controlli “appiedati” nelle principali frazioni. Il comando ha individuato quattro percorsi, due a Montemurlo Centro, uno a Bagnolo e uno a Oste; nel corso dell’anno sono stati svolti 88 servizi.

"I servizi svolti a piedi dai nostri agenti ci consentono di fare un presidio del territorio con una presenza capillare in ogni frazione.- spiega la comandante della polizia municipale di Montemurlo, Enrica Cappelli –. Un'attività di controllo che ci permette di stare vicino ai cittadini, confrontarsi con loro, raccogliere le loro segnalazioni, raggiungendo ottimi risultati anche in termini di risposta ai problemi e alle questioni sollevate dai cittadini stessi. Oltre all'attività ordinaria nel 2022 abbiamo attivato tre progetti per il contrasto all'illegalità, per la lotta ai comportamenti incivili e per il contrasto alla cessione e vendita di stupefacenti".

Il progetto “Equità”, per il recupero delle tasse comunali non pagate, ha visto impegnata la polizia municipale insieme ai tecnici della partecipata Sori e, dal giugno scorso, anche di Alia, in 125 controlli di attività produttive, di cui 60 attività sono state controllate anche da Alia Servizi Ambientali spa. Il riscosso complessivamente nell’immediato è stato pari a 110.065 euro mentre le cifre rateizzate ammontano a 142.527 euro, di cui in particolare per il Comune di Montemurlo il saldo immediato è pari a euro 81.233 e le rateizzazioni a 119.357 euro.

Tra le operazioni più importanti condotte nel corso del 2022 c’è il sequestro, nel luglio 2022, di prodotti alimentari e di un ingente quantitativo di scatole contenenti prodotti medicali, entrambi riportanti ideogrammi cinesi. Da ricordare anche l’intervento interforze nella proprietà Sirim srl, in via Labriola - via Fiume. La superficie controllata è stata di 15mila metri quadrati- corrispondente ad oltre due campi sportivi- suddivisi in sei unità immobiliari a destinazione artigianale e sede operativa di 17 ditte, prevalentemente di confezione di abbigliamento, e 10 unità immobiliari a destinazione residenziale corrispondenti a dieci diversi locatari. La maggior parte delle ditte controllate erano condotte da cittadini cinesi. Al loro interno sono state trovate decine di persone non regolari sul territorio italiano e prese in carico dalla questura e dai carabinieri. L’intero complesso è stato messo sotto sequestro e il proprietario e i locatari denunciati. Ad oggi, i locali sono ancora sottoposti a sequestro, in attesa del loro ripristino e adeguamento alle normative violate.

Sul fronte della sicurezza stradale il primo dato rilevante è che per il terzo anno consecutivo sulle strade montemurlesi non si registrano vittime. In calo anche il numero complessivo degli incidenti: se nel 2021 a Montemurlo si sono verificati 80 incidenti, nel 2022 i sinistri sono scesi a 77, un dato davvero significativo se paragonato all’anno 2000 quando gli incidenti rilevati furono 212.

Tra le novità di questi primi mesi del 2023 c'è l'introduzione di due body cam, che saranno date in in dotazione agli agenti in servizio sul territorio.