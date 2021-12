30.12.2021 h 11:00 commenti

Quasi 1.500 persone denunciate, più di 200 arrestate, più di 8mila denunce ricevute. Insieme agli oltre 500 controlli nelle aziende che hanno prodotto sanzioni per quattro milioni di euro e insieme ai 100 chili di droga sequestrati, sono i numeri principali del lavoro fatto dai carabinieri di Prato nel 2021. Numeri importanti che è stato possibile raggiungere con la razionalizzazione dell'impiego del personale sul territorio: capillare l'attività grazie al 'carabiniere di quartiere', alle squadre di intervento operativo, alla stazione mobile, alle pattuglie che a piedi presidiano il centro storico e al resto dei più tradizionali sistemi di indagine. In media, ogni giorno, i carabinieri hanno garantito 28 servizi: un contributo rilevante che, messo insieme al lavoro delle altre forze dell'ordine, fornisce – come si legge in un comunicato diffuso oggi, giovedì 30 dicembre - “una forte cornice di sicurezza in tutta la provincia, con tempi di intervento molto rapidi”.Il numero delle denunce, rispetto al 2020, è cresciuto del 2,3 per cento, passando da 7.953 a 8.144: un aumento molto misurato se rapportato all'estensione del periodo di lockdown.Tra i 208 arresti compiuti quest'anno, spiccano i 19 (10 in più del 2020) di imprenditori finiti nel mirino dei controlli alle aziende per la verifica del rispetto delle norme e delle condizioni di lavoro degli operai. A proposito di blitz nelle aziende, da segnalare 331 denunciati, 719 lavoratori irregolari identificati (rispetto allo scorso anno, più del triplo), 176 attività sospese e sanzioni per un ammontare di quattro milioni e passa, il quadruplo dello scorso anno.Sul fronte della droga, la maggior quantità sequestrata – 87 chili – è stata la marijuana, seguita dalla ketamina, circa otto chili e mezzo.Più di 16.500 le chiamate al 112 che hanno messo in moto quasi 5.400 servizi. Servizi che non hanno solo portato ad arresti e a denunce, ma anche a interventi per riuscire a salvare persone che avevano manifestato l'intenzione di togliersi la vita: 30 gli intenti scongiurati.Tra le indagini che hanno impegnato i carabinieri quest'anno, il sequestro a scopo di estorsione di un cinese poi ritrovato morto, fatto avvenuto ad aprile e per il quale è stato arrestato un connazionale; il tentato omicidio di un cinese in un ristorante nell'ambito di un regolamento di conti nel mondo della prostituzione; l'omicidio, un mese fa, del culturista Gianni Avvisato a Comeana, con l'arresto di due pregiudicati appartenenti alla criminalità fiorentina.