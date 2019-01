02.01.2019 h 10:15 commenti

Il 2019 si è aperto con il pienone in centro: successo per il Capodanno Live Music e tremila visitatori nei musei

Strade e piazze affollate sia la notte di San Silvestro sia il primo giorno dell'anno. Rubino: "Formula che funzione, un bravo ai gestori dei locali". Mangani: "In tanti arrivati anche da fuori città"

Il 2019 si è aperto all’insegna dell’entusiasmo delle tante persone che hanno scelto di trascorrere il 1° gennaio tra musica e musei. Anche la notte di san Silvestro ha fatto registrare numeri elevati: esaurito il Politeama per la riscrittura di "Pierino e il lupo", affidata a Marco Malvaldi e migliaia di persone che si sono ritrovate in piazza San Francesco per il concerto de I Ministri e nelle strade del centro per "Capodanno Live Music" che ha coinvolto ben 14 locali.

Pienamente soddisfatto il direttore artistico del Capodanno Live Music, che per il secondo anno ha proposto una formula di successo: "C'era davvero tanta gente per le vie del centro storico di Prato per questa seconda edizione dell'evento che ha fatto da cornice al concertone di Piazza San Francesco, - dice Rubino -. La musica nelle vie ha convinto i pratesi (e non solo loro) a passare l'ultimo dell'anno all'insegna del sano divertimento. Vie gremite e tanta buona musica: una bella soddisfazione e un incoraggiamento a vivere il centro della nostra città con positività e tranquillità. Un bel lavoro fatto dai gestori dei locali a cui vanno i miei ringraziamenti e al Comune di Prato che ha contribuito e sposato questo progetto con determinazione e voglia. Quando si dice che l'unione fa la forza questo è il risultato".

Marco Zipoli titolare del Bartat di via Pugliesi conferma la parole di Rubino e rilancia: "Bellissimo evento, tante tante persone e molte arrivate anche da fuori Prato e Toscana. Siamo soddisfatti, tutto è filato liscio sul piano sicurezza, quindi direi evento da ripetere, bello vedere una Prato così. Un ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno garantito il normale svolgimento degli eventi in città".Simpatico anche il cartello affisso a fine serata dai gestori del Bartat.

E anche Tommi di Ridammi un Bacino di via Guasti conferma: "Evento riuscito: per il secondo anno consecutivo tanta gente in centro a festeggiare l'inizio del nuovo anno. Un ringraziamento anche ai residenti che hanno capito ed accettato tale iniziativa". Infine Lorenzo Taddei del Gradisca di via Settesoldi: "Ringraziamo Alessandro Rubino e il Comune di Prato per l'iniziativa e la gestione della serata di Capodanno. Il concerto dei Ministri insieme agli eventi organizzati dai locali del centro hanno riempito le strade ancora più dello scorso anno. Aspettando il 2020..".

Soddisfazione, sia per San Silvestro sia per Capodanno, anche da parte dell'assessore alla Cultura Simone Mangani: “L'offerta proposta, con l'apertura dei musei a 1 euro nel primo giorno dell'anno e tanta musica a cavallo tra San Silvestro e Capodanno ha avuto successo – sottolinea -. Moltissime persone hanno scelto di trascorrere la loro serata in centro e molte le presenze anche da fuori città".

Per Capodanno Prato Musei ha proposto l'apertura straordinaria e ingresso a 1 euro nel pomeriggio: la risposta è stata molto positiva con oltre 3 mila visitatori nei musei cittadini. In particolare il Centro Pecci ha contato 1.097 ingressi, il Museo di Palazzo Pretorio 830 ingressi. L’iniziativa di Prato Musei ha poi fatto registrare 328 ingressi ai Musei diocesani, 600 al Museo del Tessuto e 178 al Museo di scienze planetarie

Successo anche per tutte le iniziativa musicali in città. Tutto esaurito per “Una colazione ad arte” a Palazzo Pretorio dove, in collaborazione con la Camerata Strumentale Città di Prato, è andato in scena il recital pianistico di Marlene Fuochi. Nel pomeriggio ancora musica con il tradizionale appuntamento dell’ Orchestra Chiti che ha salutato il nuovo anno nell’atrio della Stazione centrale: quasi 400 persone per l’orchestra diretta da Leonardo Gabuzzini. Nel frattempo al Teatro Metastasio circa 350 persone hanno assistito al concerto gospel.