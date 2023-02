Niente da fare per gli 80 dipendenti della Gegè che gestisce lo stabilimento pratese di Italpizza. Il 12 febbraio l'impianto e lo stabilimento saranno chiusi. Ai dipendenti che lo vorranno, verrà offerto un nuovo posto di lavoro in una delle aziende gestite da Italpizza. Quella di Casale però, è l' unica sul territorio pratese.

Dopo il fallimento anche di Cia ( leggi )si cercava un nuovo accordo con Gegè per prolungare oltre la fine di marzo il contratto di affitto d' impresa, in attesa dell'asta. “Purtroppo ad oggi non si è riusciti a formalizzare un accordo - afferma Andrea Bondioli, direttore generale di Italpizza Spa e amministratore unico di Gegé Srl - ed il tempo inutilmente intercorso ha irrimediabilmente compromesso, fino a renderla impossibile e controproducente, la disponibilità di Gegé a proseguire nella gestione dell’azienda. Noi ci abbiamo messo tutto l’impegno possibile però ad un certo punto abbiamo dovuto prendere atto che non ci sono più le condizioni per proseguire in uno stato di tale incertezza. C’è anche il rischio oggettivo di perdere da un momento all’altro le figure chiave necessarie a garantire la continuità produttiva, impossibili da rimpiazzare visto il contesto di incertezza".