Il 1 luglio "riapre" il Tribunale. Gli avvocati: "Troppo tardi, sarà impossibile smaltire l'arretrato"

Monitoraggio della Camera penale: "Celebrato tra il 3 e il 6 per cento delle udienze, siamo pronti a un'accesa protesta". Sotto accusa l'atteggiamento sindacale. Il presidente Gratteri: "Da luglio cercheremo di fare qualche processo penale in più e riprenderemo l'attività del giudice di pace"

E' un andamento lento e anzi lentissimo quello del contagio da coronavirus, un'emergenza ormai sgonfiata che, pur prevedendo ancora un atteggiamento di prudenza, ha lasciato spazio alla fase 3, quella, per intendersi, del 'liberi tutti'. Eppure oggi, a terza fase completamente instaurata, c'è ancora chi è alla fase 1 o giù di lì come, per esempio, il tribunale di Prato. L'attività, qui, stenta a ripartire: aule vuote, poche udienze, rinvii di mesi e mesi, fascicoli che si accumulano, procedimenti che non decollano, molti uffici ancora chiusi per via dello smart working, aperture al pubblico ridottissime così come ridotte sono le fasce orarie per telefonare.

Preoccupazione tra gli avvocati che dal 12 maggio stanno lavorando ad un monitoraggio dell'attività del tribunale: “In aula è arrivato tra il 3 e il 6 per cento del totale delle udienze – spiega Gabriele Terranova, presidente della Camera penale – il giudice di pace che faceva una decina di udienze al mese è fermo, lo stesso gli onorari che ne facevano circa una dozzina al mese mentre il carico dei togati e del collegio si è ridotto di oltre la metà e i ruoli che contavano tra i 30 e i 40 processi ora ne contano tra i 2 e i 6. Assistiamo, a Prato, al permanere di un sostanziale blocco di fronte ad un generalizzato ritorno alla normalità in considerazione di una continua discesa del numero dei contagi da coronavirus”. Accanto a questo, il problema dei rinvii: un'udienza che salta, viene spostata di mesi e mesi. “Anche di un anno o un anno e mezzo – ancora Terranova – e dentro c'è di tutto, compresi i processi molto vicini alla prescrizione”. Prescrizione che è interrotta sì, ma solo fino al 30 giugno.

Qualcosa, però, si muove: “Questa situazione durerà ancora per poco – annuncia il presidente del tribunale Francesco Gratteri - domani, al massimo dopodomani sarà disponibile il provvedimento che ripristina, seppur a ritmo ridotto, l'attività”. Fino a fine mese resta tutto come ora – fase 1 o giù di lì, appunto – dal primo luglio nuova fase: “Si cercherà di fare qualche processo penale in più e di ripartire con le udienze del giudice di pace – ancora il presidente Gratteri che sottolinea che l'attuale organizzazione è quella che risponde alle prescrizioni introdotte dal Governo per limitare la diffusione del contagio – sono moltissimi i dipendenti in smart working ma, per esempio, proprio per ricominciare il lavoro del giudice di pace, il personale manterrà solo un giorno di lavoro agile”.

La preoccupazione degli avvocati non cala, l'eco del malumore è forte: “Ricominciare subito, ora – dice Terranova – per arrivare al primo luglio con una situazione il più possibile rispondente alla normalità. Lo stipendio degli avvocati dipende molto dalle udienze e se le udienze non si fanno è chiara la difficoltà. Aggiungo: chi prende lo stipendio stando a casa, ha un atteggiamento non realistico”. Tradotto: l'atteggiamento sindacale è, forse, un po' strumentale. “Sono il primo a dire che chi va a lavorare deve avere la garanzia di non ammalarsi di coronavirus, ma se il lavoro da casa non prevede la possibilità di accedere ai fascicoli o di collegarsi al sistema informativo del Ministero della Giustizia, si capisce – ancora Gabriele Terranova – che si va poco avanti. Dico che il livello di salute garantito a un cancelliere non è diverso da quello di un commesso o di un barista”.

La procura non commenta l'attività organizzativa del tribunale: “Siamo a rimorchio”, il commento stringatissimo del procuratore Giuseppe Nicolosi.

Intanto l'arretrato aumenta e c'è già chi, a Roma ma ancora sottovoce, parla di amnistia per rimettersi in pari.





