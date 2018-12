19.12.2018 h 12:26 commenti

Ikea punta anche su Prato per aprire uno dei suoi nuovi negozi "urbani"

Nelle scorse settimane i responsabili del colosso svedese, in città per arredare il nuovo Punto Luce di Save the Children, hanno fatto dei sopralluoghi in centro storico per studiare la possibilità di testare anche da noi il format innovativo già provato all'estero

Il centro storico di Prato potrebbe, in un futuro non lontano, ospitare uno dei nuovi negozi studiato apposta dal colosso Ikea per sbarcare nel cuore delle città. I primi sopralluoghi sono stati fatti nelle scorse settimane, complice anche il lavoro che è stato fatto in città per arredare il Punto Luce di Save the Children inaugurato proprio stamani nel cuore del Macrolotto Zero ( LEGGI ). I responsabili della catena svedese, accompagnati dal sindaco Matteo Biffoni, hanno approfittato dell'occasione per un tour all'interno del centro pratese, visionando alcuni dei fondi sfitti e disponibili.

L'idea, al momento, è ancora allo stato embrionale e si tratta di semplici "saggi" fatti per tastare il terreno, ma intanto è stato fatto un primo passo. Del resto recentemente Ikea ha sposato una nuova filosofia: non solo i grandi spazi espositivi e i magazzini quasi infiniti, che tutti conosciamo; adesso il colosso svedese dei mobili intende avviare una serie di test per sperimentare un nuovo format di negozi, che saranno molto più piccoli e posti all’interno dei centri urbani. Tutto questo con lo scopo di affiancare i grandi negozi attuali in un'ottica di contrasto alla concorrenza dell’e-commerce. I negozi di città non faranno da magazzino, ma solo da espositori: una volta scelti, i mobili verranno consegnati a domicilio, esattamente come succede con i prodotti ordinati online. Nei negozi "urbani" sarà invece possibile comprare l’oggettistica (come piatti, tazze, bicchieri). I primi esperimenti, fatti all'estero e a Roma, hanno dato risultati positivi.