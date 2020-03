27.03.2020 h 18:36 commenti

Ignora l'alt degli agenti e scappa ma prende in pieno un'altra auto dopo aver "bucato" lo stop

La polizia municipale ha bloccato un 30enne che, dopo l'incidente, ha cercato di fuggire a piedi: non aveva la patente e per questo motivo ha cercato di evitare il controllo. Per fortuna illeso il conducente dell'altro mezzo

Ha ignorato l'alt della polizia municipale ed è scappato, inseguito dalla pattuglia. Ma nell'imboccare via Roma da via Tempesti, ha preso in pieno un'auto che stava transitando. Poi, insieme alla persona seduta accanto a lui, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato dagli agenti della Municipale mentre cercava di scavalcare una recinzione.

E' successo nel pomeriggio di oggi, 27 marzo, intorno alle 16.45. Il conducente dell'auto è un 30enne italiano, con precedenti. Non aveva la patente e forse per questo motivo ha cercato di sfuggire al controllo. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del 118, per occuparsi del guidatore dell'auto investita. Per fortuna l'uomo, un 59enne, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Il 30enne, invece, è stato portato al Comando di piazza dei Macelli e denunciato per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. Naturalmente gli è stata contestata anche la violazione del decreto che impone di non uscire di casa senza un valido motivo.