Ignora l'alt degli agenti e scappa: fermato dopo l'inseguimento sulla declassata

Protagonista un 18enne con solo il foglio rosa: dopo aver forzato il blocco della polizia municipale si è reso protagonista di una serie di manovre azzardate che gli sono costate numerose sanzioni per violazioni al Codice della strada oltre a quella per essere uscito senza valido motivo

Inseguimento lungo la declassata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile, per fermare un giovane che non si era fermato all'alt imposto da una pattuglia della polizia municipale, impegnata nei controlli stradali sul rispetto del decreto per il contenimento della diffusione del coronavirus. Gli agenti erano alla rotatoria tra viale Leonardo Da Vinci e via dei Trebbi. Il conducente del motociclo però non si è fermato quando gli è stata mostrata la paletta. La pattuglia si è posta immediatamente all’inseguimento del centauro che nel tentativo di scappare ha compiuto manovre irregolari, a velocità eccessiva, fino alla zona del centro commerciale Parco Prato.

Una volta fermato in via Reggiana, il fuggitivo è risultato essere un ragazzo italiano di diciotto anni, in possesso di foglio rosa per la guida di motocicli. Alla richiesta di spiegare le motivazioni del suo gesto, non è riuscito a motivare adeguatamente né la sua presenza su strada, né il suo successivo comportamento. E’ stato quindi sanzionato dagli agenti per il mancato rispetto delle norme Covid, nonché per le numerose violazioni connesse alle norme di comportamento del Codice della strada.