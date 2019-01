21.01.2019 h 16:09 commenti

Idrante abbattuto, via del Molinuzzo diventa una piscina a cielo aperto

L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, probabilmente provocato da un mezzo pesante

Un tratto di via del Molinuzzo trasformato in una sorta di piscina a cielo aperto. E' successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 gennaio, a causa della rottura di un idrante che ha riversato centinaia di litri d'acqua sulla sede stradale. A causare la rottura, probabilmente, un mezzo pesante che avrebbe urtato la colonnina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, per mettere in sicurezza la viabilità. Una squadra di tecnici di Publiacqua è poi intervenuta per sistemare l'idrante e bloccare la fuoriuscita di acqua.

Edizioni locali collegate: Prato

