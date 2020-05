30.05.2020 h 12:50 commenti

Atti vandalici in via Garibaldi, identificato il colpevole

I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un 24enne pratese che la notte del 24 maggio ha devastato alcune fioriere nella strada del centro storico

I carabinieri della sezione Radiomobile hanno identificato il giovane che la notte del 24 maggio, dopo una lite e in preda ai fumi dell’alcool, aveva devastato le fiorire di alcuni negozi di via Garibaldi e svuotato i cestini sporcando la strada.

Il ragazzo, un 24enne residente a Prato ed ex dipendente di un pub del centro storico, è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Una pattuglia dei carabinieri era intervenuta la notte del 24 maggio, mentre le indagini attraverso le immagine acquisite dalle telecamere, sono partite dopo la denuncia da parte dei commercianti. Il giovane, quella notte, ha avuto un'accessa discussione con un coetaneo che ha preso il suo posto di lavoro.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Matteo Biffoni "Grazie per l'attenzione con cui l'Arma svolge il proprio lavoro a servizio della città . E' davvero triste invece che in un periodo già così difficile per tutti ci siano degli incivili che non trovano di meglio da fare che provocare atti vandalici ai danni di beni che appartengono alla collettività".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus