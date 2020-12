15.12.2020 h 17:32 commenti

Identificati i responsabili dell'abbandono di carta in via di Castigliocello

Ispettori dell'Alia e polizia municipale hanno effettuato un sopralluogo acquisendo le prove del coinvolgimento di almeno un'azienda. La polizia provinciale sta ora facendo accertamenti su altre ditte di cui è stata trovata documentazione

La polizia municipale e gli ispettori ambientali di Alia hanno subito individuato i responsabili del monumentale abbandono di carta in via di Castiglioncello, al centro di un articolo di Notizie di Prato che aveva ricevuto la segnalazione di un lettore ( LEGGI ).

Ispettori e agenti hanno effettuato un sopralluogo nei tre punti diversi di abbandono di materiali, trovando un'enorme quantità di documenti contabili, estratti bancari, fatture ed altro che hanno permesso di risalire in modo preciso all’azienda responsabile degli abbandoni. Si tratta di una ditta a gestione italiana della zona di Santa Lucia.

La polizia provinciale, alla quale sono stati passati i verbali, ha provveduto a sanzionare i titolari della società, riservandosi di valutare le eventuali responsabilità penali anche di altre aziende in evidente rapporto commerciale/fornitrici della principale azienda coinvolta. Gli ispettori ambientali hanno anche riscontrato e documentato elementi probatori anche di queste società.

Non appena la polizia provinciale darà l’ok per la chiusura del procedimento penale, i tecnici di Alia provvederanno a far rimuovere tutto il materiale rinvenuto.