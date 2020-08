18.08.2020 h 11:47 commenti

I volontari di Oltre in aiuto dei non vedenti per i loro spostamenti resi difficili dalle regole antiCovid

L'associazione ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti dopo le difficoltà segnalate al Comune dalle persone con disabilità

I volontari dell'associazione Oltre in campo per aiutare le persone non vedenti o ipovedenti nei loro spostamenti, resi più complicati a causa del contingentamento e del distanziamento interpersonale da mantenere anche sui trasporti pubblici previsti dalle norme anticontagio.

E' questo il risultato di un accordo stipulato, con il tramite del Comune, tra l'associazione di volontariato e la Uici (l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti), i cui risultati si sono visti già ieri mattina 17 agosto in occasione delle celebrazioni per il 610° anniversario della morte di Francesco Datini, è stata inaugurata la collaborazione tra l'Associazione Oltre e la Uici: molti non vedenti, tra cui la presidente Stefania Scali, erano presenti, accompagnati in auto e poi a piedi, sia in piazza del Comune per la deposizione della corona d'alloro presso la statua del Datini seguita dalla Messa nella Basilica di San Francesco e poi nella Casa pia de' Ceppi in via Ser Lapo Mazzei per la visita guidata che ha compreso anche le restaurate cantine di quella che fu la casa di Francesco di Marco Datini. Un accompagnamento che proseguirà nei prossimi mesi grazie alla collaborazione con il volontariato.

L'emergenza Covid-19 ha infatti determinato problematiche di mobilità a causa del contingentamento e del distanziamento interpersonale. Queste restrizioni hanno comportato per alcune persone affette da disabilità ulteriori ostacoli alla già problematica autonomia di spostamento. Ad esempio gli ipovedenti ed i non vedenti hanno segnalato immediatamente questa difficoltà a causa dell'impossibilità di accedere sull'autobus dalla porta anteriore che non consente all'utente con difficoltà visive di interloquire con il conducente per capire dove il bus è diretto o se questo è completo.

In attesa di ripristinare agevolazioni per accedere al servizio taxi, già in corso di studio da parte dei servizi comunali competenti, le associazioni di volontariato che hanno già una convenzione con il Comune di Prato per una serie di servizi che genericamente si possono descrivere come assistenza alla cittadinanza, hanno fornito la propria disponibilità per accompagnare in caso di necessità gli associati e non della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Tra l'altro l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti dispone di un auto di servizio che spesso rimane ferma per l'impossibilità di avere un volontario, anche operatore del servizio civile, che la guida.