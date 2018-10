15.10.2018 h 11:36 commenti

I vincitori del premio Estra per lo Sport: la cerimonia di premiazione in Salone consiliare a Prato

Ultimo atto per la manifestazione nazionale che vuole dare un riconoscimento a chi racconta "buone notizie". Il premio alla carriera a Gianni Minà

Ultimo atto per la seconda edizione del “Premio Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”. La cerimonia di premiazione si terrà domani martedì 16 ottobre nella Sala Consiliare del Comune di Prato.

La giuria ha assegnato dieci riconoscimenti, tra cui tre premi speciali, “Alla Carriera” a Gianni Minà, “Donna di Sport” ad Emanuela Audisio, “Premio Redaelli” al giovane praticante Giovanni Marrucci, e Menzioni d’Onore a Giovanni Ciappelli di Radio Toscana News e Giampiero Casale di Special Olympics.

L’iniziativa, promossa da Estra, in collaborazione con Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) ed Sg Plus Ghiretti & Partners, ha ottenuto un grande successo di partecipazione, con ben 140 iscritti ed altrettante belle storie che hanno espresso al meglio il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport.

“Siamo orgogliosi di aver lanciato questo riconoscimento che vuol mettere in luce i valori dello sport attraverso storie di coraggio, integrazione e tenacia. – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra -. Un premio che vuol anche sottolineare la peculiarità e l’importanza del lavoro giornalistico che sa cogliere questi valori quando parla del campione o quando racconta una storia di sport minori. La cerimonia di premiazione sarà dunque una vera e propria celebrazione dello sport e delle buone notizie”.

Tra i 140 candidati i giurati hanno selezionato anche i vincitori per ciascuna categoria tra “Carta stampata”, “Web e blog” e “Televisione e radio” per i media a valenza nazionale e territoriale delle regioni Toscana e Marche. Il premio Carta stampata nazionale è stato vinto da Emanuela Zuccalà (Avvenire); per la Carta stampata locale Stefano Rispoli (Corriere Adriatico); Web e blog nazionale Giampaolo Visetti (Repubblica.it); Web e blog locale Luca Boldrini (Lanazione.it); Televisione e radio nazionale Daniele Morgera (Radio Rai – Radio 1); Televisione e radio locale Matteo Borsi (Siena TV).

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in streaming su Notizie di Prato.