20.02.2019 h 13:10 commenti

I vigili di quartiere saranno impiegati nella zona del Soccorso e in quella di San Paolo

Il Comune sta mettendo a punto il progetto da presentare alla Regione che si accollerà per tre anni le spese dei nuovi agenti. Critiche le opposizioni: "Con sei uomini in più non si risolvono i problemi"

Soccorso e San Paolo. Sono queste le zone dove presto saranno impiegati i "vigili di quartiere" frutto dell'accordo tra Regione e Anci Toscana per venire incontro alle richieste dei sindaci di rafforzare la dotazione organica della polizia municipale. Sei degli ottanta agenti destinati a 15 Comuni, saranno in servizio a Prato per tre anni, a spese della Regione.

Si tratta in particolare di tre coppie distribuite in altrettanti turni giornalieri. Saranno impiegati nei quartieri più popolosi e "delicati", nel caso di Prato Soccorso e San Paolo in primis, con l'obiettivo di diventare punto di riferimento per i commercianti, sentinelle per il decoro e deterrente per le persone poco oneste.

In sostanza, saranno presenti fisicamente sul territorio di riferimento, come un tempo facevano i vigili di quartiere: "Sono stati tolti dalla precedente giunta per fare altri tipi di attività che noi abbiamo mantenuto. - spiega il sindaco Matteo Biffoni - Abbiamo provato a riproporre questo tipo di servizio ma con i numeri attuali è impossibile. O meglio, non riusciamo a garantire la presenza costante di pattuglie appiedate. I 6 agenti messi a disposizione dalla Regione, invece, faranno un'attività di presidio, di controllo e di valutazione delle situazioni su una zona specifica coprendo tre turni giornalieri".