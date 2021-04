05.04.2021 h 20:08 commenti

I vigili del fuoco e il Soccorso alpino recuperano escursionista caduta su un sentiero della Calvana

La donna si è fatta male a un piede mentre percorreva il sentiero 24 del Cai. L'infortunata è stata trasportata su una barella fino a Casa Bastone, dove ad attenderla c'erano i mezzi di soccorso

Ancora un'escursionista recuperata dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino sui monti della Calvana. Oggi 5 aprile l'intervento si è svolto verso le 16 sul sentiero 24 del Cai, quello che da casa Bastone porta verso San Leonardo Alto.La donna soccorsa si è fatta male mentre, in compagnia del marito, stava percorrendo il sentiero. A seguito di una caduta ha riportato la frattura al piede e non è stata più in grado di proseguire. Attivati dal 118, i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario e ai i volontari del Soccorso alpino, hanno raggiunto Casa Bastone, per poi proseguire a piedi.L'escursionista, una volta raggiunta, è stata trasportata con una barella speciale, fino ai mezzi di soccorso e poi accompagnata al Santo Stefano. E' stato attivato anche il Pegaso, che però a causa del vento, non è riuscito a portare a termine l'intervento.