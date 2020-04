09.04.2020 h 19:06 commenti

I vigili del fuoco fanno la sanificazione delle aree esterne di alcune strutture pubbliche

Utilizzato un modulo antincendio per distribuire la soluzione disinfettante davanti ai comandi dei carabinieri a Prato e Montemurlo, alla guardia di finanza e al carcere della Dogaia

I vigili del fuoco di Prato sono stati impegnati nella giornata di ieri, 9 aprile, per la sanificazione delle aree esterne di alcune strutture pubbliche. In particolare, gli interventi si sono svolti presso la Tenenza di Montemurlo ed il Comando di Prato dei carabinieri, la sede della guardia di finanza in piazza Mercatale e presso il carcere della Dogaia. Con l'ausilio di un modulo antincendio, abitualmente utilizzato per lo spegnimento delle fiamme, gli operatori, muniti degli appositi Dpi (dispositivi di protezione individuale) hanno distribuito la soluzione disinfettante.

