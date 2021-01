03.01.2021 h 15:09 commenti

I vigili del fuoco di Prato inviati all'Abetone in aiuto ai colleghi per l'emergenza neve

La località turistica è di fatto bloccata con le strade di accesso ostruite dal manto bianco e dagli alberi che sono caduti

Anche i vigili del fuoco del comando di Prato sono impegnati nell’emergenza neve attualmente in corso sull’Appennino Pistoiese. Fino dal primo di gennaio diverse unità sono state inviate nella zona di Popiglio e dell’Abetone per la rimozione degli alberi caduti sulla sede stradale. Inviato anche personale specializzato nell’utilizzo delle macchine operatrici, in particolare della turbina spazzaneve, per consentire il ripristino della viabilità. La situazione, in particolare all'Abetone, è critica, con le vie di accesso di fatto bloccate dalla neve e dagli alberi caduti.