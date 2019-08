30.08.2019 h 11:49 commenti

I vigili del fuoco di Prato cercano una "casa": pubblicato il bando per l'acquisto della sede

L'obiettivo è restare in via Paronese, dove adesso sono in affitto. Ma se il proprietario non volesse cedere, la caserma potrebbe spostarsi e magari anche trovare un immobile unico da dividere con la questura

I vigili del fuoco di Prato vogliono comprare "casa". Possibilmente l'attuale sede centrale in via Paronese, ma niente vieta di cambiare location se la struttura proposta sarà più funzionale e il prezzo appetibile. E' appena stata pubblicata una manifestazione d'interesse per la ricerca di un immobile da acquistare per trasformarlo nel comando provinciale dei vigili del fuoco. Una scelta strategica per risparmiare sugli affitti e dare stabilità all'organizzazione del lavoro del Corpo come indirizzato dal Ministero dell'Interno. La sede centrale di via Paronese costa oltre 533mila euro di canone annuo d'affitto. La soluzione migliore per evitare il trasloco sarebbe comprare questo immobile che tra l'altro ha una posizione strategica nel cuore dell'area industriale e lontana dal centro. Molto dipenderà dalle intenzioni della proprietà, una società immobiliare pratese. Certo, la destinazione urbanistica di quell'area è piuttosto blindata, funzioni pubbliche, per cui se sfumasse l'accordo e i vigili del fuoco traslocassero, l'immobile sarebbe difficilmente riutilizzabile. Le offerte devono arrivare al comando di Prato entro il prossimo 28 ottobre.

Nel caso la manifestazione d'interesse vada deserta è pronto il piano B e qui sta la vera novità. L'idea è di trovare un grande immobile da acquistare per dare una casa definitiva sia ai vigili del fuoco che alla questura. Gli attori principali di questa partita, hanno già perlustrato il territorio alla ricerca di possibili obiettivi. Uno di questi è l'ex Enel lungo viale Leonardo da Vinci. Se l'operazione andasse a buon fine per il ministero dell'Interno significherebbe risparmiare un milione di euro l'anno di affitti. Il canone annuo per la questura infatti, ammonta a oltre 490 mila euro. Certo, non sarà facile adattare le strutture selezionate come possibili sedi, perché c'è bisogno di tanto spazio per la movimentazione mezzi, per gli uffici e gli alloggi di polizia e vigili del fuoco.