22.07.2019 h 18:51 commenti

I vertici del colosso cinese dell'abbigliamento Yifa in visita a Prato

Il presidente e fondatore del gruppo Xu Bin ha incontrato il sindaco nell'ambito di un tour che sta facendo nei paesi Europei inserito nel contesto della Via della Seta

I vertici di Yifa, multinazionale cinese del settore abbigliamento di Hangzhou nella provincia dello Zhejiang, hanno incontrato il sindaco Matteo Biffoni. L'incontro si è svolto ieri mattina, 22 luglio, in palazzo comunale.

Il presidente e fondatore del gruppo, Xu Bin, accompagnato dai suoi principali top manager, è impegnato in un tour Europa per una serie di incontri che si inseriscono nel contesto della Via della Seta. Tra questi anche quello con il sindaco di Prato al quale è stata fatta dono la rappresentazione delle quattro stagioni, pitture della tradizione cinese, che auspicano fortuna e prosperità. Negli ultimi 17 anni, Xu Bin ha guidato il gruppo Yifa nella costruzione di una piattaforma one-stop-for-all per marchi di stilisti originali, utilizzando le sue risorse per investire in ricerca e sviluppo, realizzando inoltre molte linee di produzione di abbigliamento e accessori, fino alla costruzione di centri commerciali, boutique e appartamenti di design. Il gruppo è proprietario, tra le altre cose, di sette grossi centri commerciali in Cina.

All'incontro hanno partecipato Luca Hu, centro servizi EuroCina, Luigi Xienong Yu, Gloria Gabellini, esperta di politiche per l'immigrazione e il giornalista Maurizio Ciampolini.