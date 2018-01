19.01.2018 h 10:32 commenti

I vaccini ai bambini adesso li può somministrare anche il pediatra di famiglia

La novità compresa nel protocollo d'intesa firmato con l'Asl Toscana Centro che prevede una serie di obiettivi tra i quali arrivare a vaccinare il 95% dei piccoli tra o e 6 anni. Previsto anche uno screening per obesità e sovrappeso in età infantile

I bambini potranno essere vaccinati direttamente dal proprio pediatra. E' quanto prevede l'accordo siglato l’Accordo tra Asl Toscana Centro e pediatri di famiglia in tema di prevenzione, percorsi assistenziali, miglioramento della promozione dell’offerta vaccinale ed appropriatezza.

Uno dei punti qualificanti dell’accordo riguarda appunto la vaccinazione: grazie alla piena collaborazione da parte dei pediatri, i bambini possono già effettuarla nell’ambulatorio del proprio medico. Sono in totale 34 i pediatri che hanno aderito nell’area pratese all'accordo (19 anche alla possibilità di vaccinare direttamente i bambini).

"Il documento ha validità triennale - sottolinea l'Asl - e valorizza ancor più il ruolo del pediatra di famiglia. Oltre ai compiti di diagnosi e cura e di prevenzione e promozione della salute, il pediatra è coinvolto nell’organizzazione e nell’ erogazione delle vaccinazioni e quindi ha un ruolo attivo nell’informare, promuovere ed acquisire il consenso dei genitori alla vaccinazione".

L’Accordo si sviluppa individuando cinque obiettivi: vaccinare almeno il 95% degli assistiti nella fascia di età da zero a sei anni; coinvolgimento negli incontri condotti insieme all’Azienda Sanitaria su vaccinazioni ed appropriatezza prescrittiva; appropriatezza farmaceutica in particolare per l’utilizzo di antibiotici e farmaci respiratori; miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva relativa alla specialistica territoriale; screening obesità e sovrappeso.