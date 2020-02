21.02.2020 h 13:48 commenti

I truffatori dell'amianto colpiscono ancora, derubata una coppia di anziani alle Fontanelle

Sono riusciti ad entrare nell'abitazione dei coniugi con la scusa di controllare se l'acqua fosse contaminata dall'amianto, hanno rubato soldi e i gioielli chiusi nella cassaforte

Ancora in azione i truffatori dell’ acqua contaminata che ieri, 20 febbraio, hanno derubato due anziani dei gioielli e del denaro in contante che tenevano nella loro abitazione in zona Fontanelle.

La modalità è la stessa utilizzata qualche giorno fa a San Giorgio a Colonica: un uomo ben vestito dai modi cortesi che si è presentato come addetto di Publiacqua, ha convito l’ottantenne a farlo entrate in casa per controllare se l’acqua del rubinetto fosse contaminata dall’amianto. Una volta entrato, ha persuaso l’uomo e sua moglie a mettere il denaro nel frigorifero. I due anziani rispondendo alle domande del falso addetto di Publiacqua, hanno anche ammesso che i gioielli si trovavano in una cassaforte di cui non conoscevano la combinazione. La banda, sul posto è arrivato anche un terzo complice con un flessibile, ha così avvisato la coppia che bisognava intervenire per mettere in sicurezza anche la cassaforte.

A fine “lavori” gli anziani hanno scoperto di essere stati derubati,di denaro e gioielli. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, ma i truffatori erano già spariti.

La questura rinnova l'invito ai cittadini di telefonare sempre ai numeri di emergenza quando alle abitazioni si presentano soggetti sospetti.



Edizioni locali collegate: Prato

