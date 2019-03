25.03.2019 h 17:15 commenti

I trofei di Jury Chechi per salvare la palestra Etruria: saranno battuti in un'asta nazionale

Il 31 marzo al Museo Pecci saranno vendute medaglie e coppe del campione olimpico. "A quella palestra devono molto - spiega il Signore degli anelli - vorrei che fosse un'opportunità anche per le nuove generazioni"

a.a.

Un’asta nazionale per salvare la palestra dell’Etruria che rischia di chiudere entro l'estate. A promuoverla Jury Chechi che ha messo a disposizione della società alcuni dei suoi trofei più importanti. Il ricavato sarà completamente devoluto alla ristrutturazione dell’edificio che ospita i ginnasti pratesi, ormai abbandonato a se stesso e sempre più spesso lasciato al buio e al freddo.Sono stati gli stessi genitori, durante una riunione la scorsa settimana, a cercare di accendere i riflettori sullo stato in cui versa la palestra. E subito Chechi si è mobilitato fissando un’asta per domenica scorsa 24 marzo.“Doveva essere locale – spiega il ginnasta – ma in realtà mi è stato chiesto di trasformarla in nazionale, una prospettiva che cambia notevolmente le cose. E così abbiamo posticipato di una settimana al 31 marzo, sempre al museo Pecci alle 10,30. Per me questa palestra è stata importante e mi ha dato una grande opportunità. Vorrei che continuasse a farlo anche per le nuove generazioni”.Che la prospettiva sia cambiata lo dimostra anche l’eco nazionale che ha avuto la notizia e l’invito alla trasmissione “Che tempo che fa “ dove il campione olimpico ha raccontato a Fabio Fazio lo stato in cui si trova la palestra (“non ci sono neppure le lampadine” ha detto) in cui ha iniziato ad allenarsi ancora bambino. Prima di andare da Fazio, Chechi ha incontrato genitori e atlete al Museo Pecci per fare il punto della situazione e dare anche un po’ di conforto: “E’ stata un momento importante – spiegano i partecipanti – anche perché si aprono nuovi orizzonti: addirittura un’ impresa locale si è offerta di riparare l’impianto elettrico gratuitamente”.In realtà l’amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di una nuova palestra dedicata alla ginnastica, ma i tempi sono lunghi. “La particolarità della disciplina – spiega una mamma – è che servono le buche e gli attrezzi hanno bisogno di spazio, quindi qualsiasi soluzione di essere ospitati in altre strutture non è possibile. Stiamo cercando di raccogliere fondi per andare avanti in attesa della nuova struttura. In realtà servirebbero anche nuove divise, per questo servono anche sponsor”.