I tessuti made in Prato di "Pinocchio" in corsa per vincere l'Oscar

Il film di Matteo Garrone ha ottenuto la prestigiosa nomination per i costumi realizzati da Massimo Cantini Parrini utilizzando stoffe prodotte nel distretto. I 32 capi sono stati esposti nella mostra al Museo del Tessuto

I costumi realizzati da Massimo Cantini Parrini, con tessuti pratesi, per il film "Pinocchio" di Matteo Garrone sono candidati agli Oscar 2021. La cerimonia delle statuette sarà il 25 aprile e il film interpretato tra gli altri da Roberto Benigni e Massimo Ceccherini è candidato anche per il make up di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti.

I bellissimi costumi di scena sono stati esposti al Museo del Tessuto per una mostra che ha richiamato migliaia di visitatori. Venticinque dei trentadue costumi sono stati realizzati dalla Sartoria Tirelli, cinque dalla sartoria Costumi d'arte Peruzzi e due da Cospazio 26, con tutti con tessuti rigorosamente Made in Prato, come ha confermato lo stesso Massimo Cantini Parrini: "Vengo sempre a campionare qui. - afferma - E' l'unico bacino enorme che ho a disposizione in Italia".

Massimo Cantini Parrini, con questi stessi costumi, si è già aggiudicato il David di Donatello, il quarto della sua carriera. Premio che il costumista aveva portato a Prato ed era stato esposto al Museo del Tessuto.

L'Italia corre per l'Oscar anche con Laura Pausini candidata per "Io Si" nella categoria della miglior canzone originale per il film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti.