Autismo: i tandem dell'abbraccio nuovamente disponibili, saranno gestiti dal Santa Rita

Acquistati con i fondi raccolti in occasione della manifestazione #iostoconEdo,sono stati revisionati da Consiag Servizi. Nel mese dedicato all'autismo novità anche per il Coiano Santa Lucia social club mentre è stata inaugurata alla Pubblica Assistenza una panchina blu

Nel mese dedicato all'autismo riparte il servizio di prestito del tandem degli abbracci acquistati con i finanziamenti raccolti nella manifestazione #Iostocon Edo del 2018 ( leggi ), il Coiano Santa Lucia Social club crea un'attività di trekking per percorsi inclusivi e nel giardino della Pubblica Assistenza è stata inaugurata una panchina blu.Consiag Servizi ha fatto il tagliando ai tandem dell'abbraccio che ora possono tornare a circolare, saranno gestiti dalla Fondazione Santa Rita che, nei prossimi giorni, firmerà una convenzione con l'amministrazione comunale che si impegna a garantire la manutenzione. “Siamo molto contenti di poter tornare ad offrire alla città questo servizio – ha sottolineato Renza Sanesi presidente della Fondazione Santa Rita – l'uso dei tandem è ovviamente gratuito basta presentare un documento al momento del ritiro nell'oratorio di sant'Anna che si trova in una posizione centrale e facilmente raggiungibile. Nel progetto siamo coinvolti anche come utenti visto che utilizzeremo le bici la mattina con i ragazzi del centro Primi in modo che il pomeriggio siano a disposizione di famiglie e associazioni”.Intanto Al Coiano Santa Lucia, che si è trasformato in una Polisportiva, sono stati creati percorsi di trekking per favorire l'inclusione. “Questo è un primo passo – ha spiegato il presidente Roberto Macrì – stiamo pensando anche di aiutare le persone autistiche a ricoprire ruoli all' interno della società sportiva, affidandogli ad esempio il lavaggio delle maglie, piuttosto che l'apertura e la chiusura degli spogliatoi. Ci piacerebbe anche poter avviare un'attività di volontariato, un servizio di cui abbiamo sempre bisogno e che rientra nell'idea dell'inclusione. Per favorire tutto questo abbiamo anche richiesto la presenza di una psicologa che ci possa aiutare nel costruire il percorso migliore”Infine questa mattina nel giardino di via san Jacopo è stata inaugurata la panchina blu, a sottolineare l'impegno della Pubblica Assistenza in un percorso di sensibilizzazione, anche visiva, verso il mondo dell'autismo.Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Piero Benedetti, la consigliera Elisabetta Cironi, il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti, l'assessore Ilaria Santi e la vice presidente della Provincia Federica Palanghi.