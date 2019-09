02.09.2019 h 08:39 commenti

I Subsonica sul palco di piazza Duomo per il nuovo appuntamento del Settembre

Stasera il concerto della band italiana dopo il finesettimana nel segno di Mike Patton con il suo progetto Mondo Cane e del concerto doppio di Flaming Lips e The Eels

Prosegue senza soste il fitto calendario dei concerti di "Settembre. Prato è spettacolo". Dopo il finesettimana monopolizzato dall'omaggio di Mike Patton alla musica italiana, con il progetto Mondo Cane, e al rock dei Flaming Lips e The Eels, stasera lunedì 2 settembre sul palco di piazza Duomo sale una delle band italiane più amate: i Subsonica, con una data unica per la Toscana e per il centro Italia.

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa. Nella loro carriera hanno pubblicato sette album in studio.

La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live.