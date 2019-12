27.12.2019 h 09:02 commenti

I soldi per le luminarie vanno alle famiglie in difficoltà, a Cantagallo Natale è solidarietà

Il sindaco ripropone per il quarto anno l'iniziativa '2.500 buoni motivi': 2.500 euro in buoni acquisto da 10 euro ciascuno per consentire di festeggiare anche a chi vive un momento di difficoltà economica

Duemilacinquecento euro: a tanto ammonta la spesa per le luminarie che, anche quest'anno, il sindaco di Cantagallo ha deciso di devolvere alle famiglie in difficoltà. Per il quarto anno consecutivo si ripete l'iniziativa '2.500 buoni motivi' che fa del Natale un momento di solidarietà attiva. Quella pensata da Guglielmo Bongiorno è un'iniziativa che coniuga i bisogni delle famiglie e quelli dei commercianti del territorio: “Economia circolare – spiega il sindaco – le famiglie più bisognose ricevono buoni acquisto da 10 euro ciascuno per fare la spesa nei negozi di Cantagallo”. I buoni acquisto vengono distribuiti dagli assistenti sociali che bene conoscono la realtà territoriale. 'In questo modo la comunità intende dare un piccolo segnale di attenzione alle persone che vivono un momento difficile – il commento del sindaco – un aiuto a chi è costretto a rinunciare all'acquisto di generi alimentari e medicinali, a chi non può permettersi un regalo ai figli o una serata di festa in famiglia. E' un piccolo gesto ma concreto. L'amministrazione comunale lancia un appello di attenzione per gli ultimi, di sostegno all'economia locale e di vicinanza a chi è in difficoltà. Un modo – conclude Bongiorno – per fare in modo che a Cantagallo sia festa davvero per tutti”.



