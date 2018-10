08.10.2018 h 19:29 commenti

I solai del Creaf sono solidi, il Comune è pronto al trasferimento dell'archivio in accordo con Regione e Provincia

Oggi la giunta comunale approverà lo schema di accordo con gli altri due enti per acquistare l'immobile di via Galcianese della società dichiarata fallita lo scorso anno

I solai del Creaf sono pronti a reggere il peso dell'archivio comunale. E' quanto sostiene la perizia effettuata da una ditta specializzata incaricata dal Comune per verificare la tenuta dei solai delll'immobile di via Galcianese prima di dare il via all'operazione concordata con la Regione e la Provincia per "salvare il salvabile" di questa cattedrale nel deserto voluta nel 2005 dai Comuni del pratese e dalla Provincia per farne un incubatore di innovazione e ricerca ma che poi mai ha iniziato la sua attività nonostante abbia inghiottito ben 22 milioni di euro di soldi pubblici fino a essere dichiarata fallita dal tribunale di Prato nel febbraio del 2017. Un pozzo senza fondo su cui la Procura ha aperto un'inchiesta sfociata in una citazione diretta a giudizio per 9 persone tra cui il sindaco Matteo Biffoni in qualità di presidente della Provincia, il suo predecessore Lamberto Gestri e gli ex amministratori Luca Rinfreschi e Laura Calciolari con l'accusa di bancarotta semplice.

Per recuperare parte del proprio credito che supera i 10 milioni di euro, come è noto, la Regione si è fatta promotrice di un nuovo tentativo di rilancio con un progetto ambizioso che prevede l'acquisto dell'immobile di via Galcianese, unico bene in capo alla società, direttamente dalla curatela fallimentare.