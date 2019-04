18.04.2019 h 15:45 commenti

I Sinti inguaiano l'onorevole: Donzelli (FdI) iscritto sul registro degli indagati per diffamazione aggravata

Il parlamentare è stato denunciato dall'associazione Sinti dopo la visita al campo nomadi di San Giorgio a Colonica. Donzelli mostrò e commentò in diretta Facebook le condizioni dell'area e le condizioni di vita delle famiglie

L'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli è indagato per diffamazione aggravata. Il suo nome è finito sul registro delle notizie di reato della procura di Prato dopo la denuncia presentata dall'Associazione Sinti che si è sentita denigrata dalle parole pronunciate dal parlamentare durante la visita al campo nomadi di San Giorgio a Colonica lo scorso primo marzo. Nella denuncia i Sinti hanno fatto riferimento anche all'istigazione all'odio razziale ma su questo reato, al momento, il procuratore Giuseppe Nicolosi non sta procedendo. L'inchiesta è all'inizio: sarà esaminato il video della diretta Facebook fatta dall'onorevole per documentare in diretta le condizioni dell'area e le condizioni di vita dei Sinti di San Giorgio a Colonica, saranno sentite le persone informate sui fatti e saranno compiuti accertamenti sull'attività parlamentare eventualmente svolta da Donzelli sul tema dei campi nomadi prima della visita. Secondo i Sinti, infatti, l'iniziativa del parlamentare non sarebbe stata collegata al suo ruolo istituzionale e dunque commenti, frasi e affermazioni non rientrerebbero nell'esercizio della sua funzione.

Visita movimentata quella al campo di San Giorgio a Colonica, uno dei più datati di Prato: Donzelli, con il telefonino usato come una telecamera, mostrò al popolo di Facebook cumuli di rifiuti, la carcassa di un furgone stracolma di spazzatura e scarti tessili, incuria e degrado. E, in diretta, lanciò un appello al fratello: “Vieni a vedere se questo motore è quello del gommone che ti hanno rubato”, puntando il telefonino su due motori per barca accatastati appena fuori il cancello del campo nomadi. Il video è ancora disponibile sulla pagina Facebook di Giovanni Donzelli ed è accompagnato da un post che recita “furti, discariche, roghi notturni, fate vedere a tutti lo schifo che lascia il Pd quando governa”.

Il sopralluogo fu ripreso dai Sinti che ora, attraverso la loro associazione, chiedono alla procura di intervenire sugli attacchi verbali di Donzelli.



