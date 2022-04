20.04.2022 h 18:18 commenti

I sindaci della Val di Bisenzio hanno incontrato il ministro Gelmini

Bongiorno, Bosi e Morganti erano nella delegazione di Anci Toscana guidata da Biffoni incentrata sui progetti per il Pnrr dei comuni dell'Appennino. L'iniziativa promossa dalla deputata Erica Mazzetti

La Val di Bisenzio stamani 20 aprile è stata protagonista all’incontro della delegazione di Anci Toscana, guidata dal presidente Matteo Biffoni con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini. A sollecitare e promuovere l’incontro l’onorevole Erica Mazzetti. I sindaci Bongiorno, Bosi e Morganti al ministro e al dirigente del ministero hanno presentato i progetti legati ai fondi del Pnrr e il forte impegno per realizzarli. Sono state messe in evidenza anche le difficoltà legate alle esigenze di provvedere a una rapida progettazione, disponendo di personale tecnico, un fronte su cui i piccoli comuni sono in grande difficoltà.

Altro problema posto all'attenzione del ministro è quello del caro materiali che rischia di vedere le gare per i lavori andare deserte. Ministro e dirigente del ministero hanno assicurato attenzione e supporto su queste problematiche. “Apprezziamo l’interesse che il ministro Gelmini si è impegnata a riservare ai territori montani - affermano i sindaci della vallata - La proposta di legge sulla montagna è un buon punto di partenza per affrontare i problemi dei nostri territori e valorizzare le potenzialità delle nostre aree. Ringraziamo l'onorevole Mazzetti per essersi adoperata affinché potessimo rappresentare al ministro le nostre istanze e portare il nostro contributo di idee”.

“Fin dall’inizio - dice l'onorevole Mazzetti - mi sto spendendo affinché i comuni toscani e soprattutto quelli del nostro Appennino possano intercettare l’opportunità storica e irripetibile del Pnrr, che si somma alla legge sulla montagna da poco approvata in Consiglio dei ministri e che approderà in Parlamento a breve, una legge destinata a rivoluzionare le politiche per la montagna".