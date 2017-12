23.12.2017 h 18:41 commenti

I sindacati proclamano lo sciopero del commercio a Natale, Santo Stefano e Capodanno: "No al sempre aperto"

Le tre giornate di sciopero indette a garanzia dei lavoratori che per le feste vorranno fermarsi. Critiche di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs della Toscana alla mancata modifica della legge che prevede per il settore del commercio, unico in Italia, aperture 365 giorni l'anno, giorno e notte

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della Toscana hanno proclamato uno sciopero nel settore del commercio per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno a garanzia dei lavoratori che vorranno fermarsi. "No al lavoro per le festività, no al sempre aperto, la festa non si vende", affermano Cgil, Cisl e Uil, rilevando che anche quest'anno "arriviamo al periodo natalizio senza che la legge sulle liberalizzazioni sia stata modificata. Giace in Parlamento senza che Governo e partiti facciano passi decisivi per dare risposte alle richieste degli oltre due milioni di lavoratori del commercio che chiedono di modificare la normativa che ha introdotto il sempre aperto, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 ritornando, in questo modo, a mettere regole a un settore che è l'unico in Italia che non ne ha. Il decreto Monti non ha portato né occupazione né incrementi delle vendite né salari più alti. Con le liberalizzazioni sono solo peggiorate le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori. Per queste ragioni – concludono i sindacati – chiediamo a tutti di non fare acquisti, neppure online, nelle prossime festività".







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus