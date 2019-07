18.07.2019 h 14:32 commenti

I sindacalisti di Si Cobas presentano ricorso al Tar contro il foglio di via emesso dalla questura

Il provvedimento a carico di Luca Toscana e Sarah Caudiero vieta l'ingresso a Prato per un anno con la possibilità di ricevere l'autorizzazione ma solo per l'attività sindacale. Sarà il tribunale amministrativo a decidere chi ha ragione tra il questore Cesareo e i due rappresentanti territoriali di Si Cobas

Contro il provvedimento firmato dal questore di Prato Alessio Cesareo lo scorso maggio che ordina di “non fare ritorno in città per un anno senza preventiva autorizzazione”, i rappresentanti territoriali di Si Cobas, Luca Toscano e Sarah Caudiero, hanno presentato ricorso al Tar. Il foglio di via, datato 3 maggio ma notificato ai due sindacalisti il 27 maggio, è stato emesso sulla base delle notizie arrivate al questore dalla sezione Anticrimine ( leggi ). Toscano e Caudiero erano stati fermati qualche giorno prima davanti ai cancelli di una tintoria in via Gestri a San Giusto dove era in corso lo sciopero di 24 lavoratori che protestavano per denunciare lo sfruttamento messo in atto nei loro confronti dalla proprietà cinese. Quella vertenza si è chiusa con la regolarizzazione di tutti gli operai e a seguire altre manifestazioni dello stesso tenore sono state organizzate in difesa dei lavoratori di altre aziende a conduzione cinese ( leggi ).Ai giudici del Tar Toscano e Caudiero chiedono di annullare il provvedimento del questore Cesareo che prevede una comunicazione alla questura della loro presenza a Prato per motivi sindacali, specificando luoghi e fasce orarie. La questione sarà trattata dal tribunale amministrativo nei prossimi giorni.