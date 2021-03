06.03.2021 h 17:58 commenti

I Sì Cobas in piazza del Comune con il presidio Texprint: "Stop turni massacranti e rispetto del contratto"

In attesa dell'incontro di mercoledì con l'Unità di crisi della Regione la protesta si è spostata in pieno centro. Intanto l'azienda ha sospeso la produzione e messo in ferie tutti i dipendenti

Si è spostato per qualche ora in pieno centro, in piazza del Comune, il presidio organizzato dal sindacato Sì Cobas alla Texprint, la stamperia di via Sabadell al Macrolotto Due da settimane al centro di una durissima vertenza che vede impegnati una quindicina di operai pakistani. L'iniziativa arriva all'indomani della decisione dell'azienda di sospendere la produzione, con la messa in ferie di tutti i dipendenti, in totale una ottantina di persone.

I lavoratori in sciopero hanno ribadito anche oggi in piazza del Comune i loro slogan e la richiesta di mettere fine ai turni massacranti di 12 ore al giorno per 7 giorni la settimana con il rispetto del contratto nazionale e delle leggi in materia di lavoro. Accuse, dall'altra parte, respinte invece dai vertici aziendali che chiedono ai Si Cobas di portare queste istanze agli organi giudiziari ma di lasciar lavorare i dipendenti che non hanno aderito allo sciopero ad oltranza.

Intanto mercoledì 10 marzo una delegazione del sindacato incontrerà l’Unità di Crisi della Regione. "Abbiamo richiesto alla Regione Toscana la convocazione di un tavolo che riporti l’azienda alle trattative - dice Luca Toscano, referente dei Si Cobas Prato-Firenze -. Di fronte allo sfruttamento le istituzioni non possono essere arbitri. Il problema non è solo la Texprint ma lo sfruttamento dei lavoratori in atto nel distretto industriale pratese".