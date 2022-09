13.09.2022 h 09:50 commenti

I sentieri della Riserva dell'Acquerino accessibili anche a escursionisti con disabilità

Il Comune di Cantagallo ha acquistato una sorta di risciò per il trasporto di persone disabili. Il servizio affidato a guide ambientali e volontari opportunamente formati. L'iniziativa finanziata dalla Regione Toscana rientra nella programmazione per la promozione turistica del territorio

aa

I sentieri segnati dal Cai della Riserva dell' Acquerino, nel Comune di Cantagallo, potranno essere percorsi anche da persone disabili che saranno trasportati su una sorta di seggiola dalle guide ambientali o dai volontari.Un progetto che è stato finanziato dalla Regione Toscana nell' ambito degli interventi di promozione del territorio. Nei giorni scorsi si è concluso un breve corso di formazione per i "trasportatori" e ora Jolette , questo il nome del mezzo, è a disposizione di chi vuole fare una passeggiata all' interno della Riserva."L'iniziativa - spiega l'assessore alla promozione turistica Maila Grazzini - vogliamo proporre un turismo sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale- ma anche di inclusione". Alla progettazione hanno partecipato anche l'assessore Elisa Fabbri con delega all' ambiente e Roberto Balbo al sociale. Il risciò è di proprietà dell'amministrazione comunale, ma può essere utilizzato da chi è stato formato. "Il corso - spiega l'assessore al sociale Roberto Balbo - è stato partecipato e ha permesso agli operatori di offrire un servizio molto prezioso".Guidare Jolette su un terreno accidentato, infatti, non è facile, bisogna imparare a bilanciarsi e a tenere in sicurezza la persona che si trasporta, serve anche un fisico allenato. "Purtroppo - spiega Elisa Fabbri assessore all' ambiente - i tempi di consegna di j sono stati lunghi e probabilmente potremo utilizzarla a pieno la prossima primavera, visto che ora si va verso l'autunno".