11.05.2020 h 16:04 commenti

I "robottini" restano fermi e non possono essere usati per i controlli antiassembramento

I due prototipi che il Comune sta sviluppando non possono girare all'esterno, sfuma l'ipotesi di utilizzarli come i cani-robot di Singapore. Potranno fungere da punto informativo mobile in biblioteca o nei musei

A Singapore un cane robot sorveglia parchi e giardini per far rispettare le distanze di sicurezza necessarie per evitare il contagio da Coronavirus. A Prato non potrà essere fatto altrettanto usando i due robottini "intelligenti" che l'istituto di Bio Robotica della scuola superiore Sant'Anna di Pisa ha messo a punto in città grazie a un accordo con il Comune all'interno del progetto Riversibility.

La possibilità di applicare in città questa scelta hi-tech che ha conquistato i media a livello internazionale, si infrange contro la realtà: i due robottini non possono essere usati in spazi esterni. Non ancora almeno. La loro corazza, chiamiamola così, è certificata infatti, solo per gli interni. Lo conferma l'assessore alle opere pubbliche Valerio Barberis, mente del progetto Riversibility, che però è ottimista sulle potenzialità future che i due robottini potrebbero sviluppare anche a beneficio della città: "Per rendere questi prototipi utilizzabili all'esterno sono necessarie delle modifiche. - afferma Barberis - Ma niente ci vieta di farlo. La Regione ha pubblicato un bando per l'implementazione di start-up. Cnr e Pin vogliono partecipare per produrre i robottini a livello industriale. Il Comune ha diritto al 50% delle royalties. Ampliare le capacità di utilizzo dei due ritrovati della tecnologia è sicuramente un'ipotesi".

Sperimentati dalla scorsa estate all'anfiteatro di Santa Lucia e, sembra, recentemente anche lungo le piste ciclabili, i due robot avrebbero imparato a muoversi in autonomia e a fermarsi di fronte agli ostacoli e alle persone. Cosa che non è mai stata mostrata pubblicamente perchè l'arrivo dell'emergenza Coronavirus lo ha reso impossibile e ha cambiato la scala delle priorità. Mancando di certificazione per l'esterno, il loro uso quotidiano è dunque permesso solo negli interni. Ante Covid l'amministrazione comunale aveva pensato di impiegarli come punto informativo mobile nelle biblioteche e al Pecci. Un uso conciliabile anche con le esigenze della Fase 2 che prevede la riapertura graduale di biblioteche e musei dal 18 maggio.

All'inizio di questo tuffo nel mare delle nuove tecnologie, l'amministrazione puntava a trasformare i due robottini in sentinelle della sicurezza dei cittadini lungo le ciclabili e negli spazi pubblici in genere, o almeno così era stata presentata l'idea. Strada facendo lungo la sperimentazione da parte dei ricercatori, i sogni sono stati ridimensionati. Il primo a denunciare una realtà diversa da quella annunciata fu, lo scorso novembre, il consigliere comunale della Lega Marco Curcio della Lega (LEGGI) e i fatti non lo hanno mai smentito.

Oggi non abbiamo quindi due sentinelle delle piste ciclabili e delle distanze di sicurezza anti-Covid, ma due semplici assistenti informativi al servizio della cultura.

Una presenza, la loro, che sicuramente susciterà curiosità tra chi frequenta le biblioteche e il Pecci, ma rispetto al clamore mondiale acceso dal cane robot di Singapore siamo lontani anni luce.

Il leader di Prato libera e sicura, Aldo Milone, ricordando la battaglia fatta in consiglio comunale nella precedente legislatura contro questo investimento, propone le vie giudiziarie: "A questo punto sarebbe opportuno un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti a carico del sindaco Biffoni e dell'assessore proponente l'acquisto di questi robottini che andrebbero a svolgere un ruolo completamente diverso rispetto a quello iniziale, cioè garantire la sicurezza dei frequentatori piste ciclabili. Questi sono soldi dei contribuenti che vengono impiegati in maniera maldestra".

E.B.