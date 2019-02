22.02.2019 h 20:34 commenti

I robot spaziali dei ragazzi della Don Milani conquistano la finale nazionale della First Lego League

Per la seconda volta in tre anni il laboratorio di robotica della scuola media di San Giusto supera le selezioni regionali. La squadra è composta da 13 ragazzi che hanno scelto il nome S_pace team per dare anche un messaggio di fratellanza giocando con le parole e il tema di questa edizione del concorso, lo spazio





La finale nazionale si terrà l'8 e il 9marzo prossimo a Rovereto. Quest'anno si parla di spazio e 13 ragazzi delle terze classi della Don Milani che frequentano il laboratorio di robotica, supportati dai docenti Dionisio Cirilli e Laura Fabbri, e da due ex studenti ora alle superiori, hanno messo in campo 7 missioni spaziali del loro robot da eseguire in due minuti e mezzo. Navicelle coperte da lego che si muovono e operano nello spazio. Ecco il frutto del progetto che ha permesso al laboratorio di robotica della scuola Don Milani per la seconda volta in tre anni di superare le fasi regionali e di approdare slla finale nazionale della First Lego League, il concorso mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi per cercare soluzioni innovative a problemi reali di grande interesse generale.

Le 4 giurie esamineranno anche la programmazione del progetto, la qualità del lavoro di squadra e la realizzazione di alcune soluzioni a problemi pratici come il comfort del riposo degli astronauti: i ragazzi della Don Milani in particolare hanno realizzato una cabina con tanto di sacco a pelo al posto delle cinture; il colore blu e l'accompagnamento musicale di Bach sono stati pensati per aumentare il relax.

"Siamo molto orgogliosi come amministrazione e come città di questi ragazzi e del grande lavoro che, anche grazie all'impegno e alla dedizione degli insegnanti, hanno realizzato mettendo in pratica ciò che hanno appreso nel corso di robotica. - affermano gli assessori al digitale e alla scuola, rispettivamente Benedetta Squittieri e Maria Grazia Ciambellotti che hanno assistito alla spiegazione del progetto - Abbaimo investito moto fin dall'inizio del nostro mandato nell'implementaziomne digitale delle nostre scuole e quando ci sono risultati del genere che non può che essere una soddisfazione. Dare ai nostri ragazzi gli strumenti giusti permette loro di appassionarsi, di creare, di crescere in modo giusto".

Matematica, fisica e informatica non hanno inaridito il cuore dei nostri cervelloni che hanno anche curato l'aspetto umano della loro proposta: la squadra ha scelto il nome "S_pace team" perchè togliendo la S esce fuori la parola pace, inoltre le lettere sono composte dalle bandiere dei paesi d'origine degli studenti: Italia, Albania, Pakistan e Cina. Un messaggio di unione e fratellanza tra i popoli.