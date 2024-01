09.01.2024 h 16:17 commenti

I residenti a Prato crescono anche nel 2023 grazie agli stranieri ma in centro la tendenza si inverte

Gli iscritti all'Anagrafe sono oltre 196mila, quasi mille in più rispetto all'anno precedente. Uno su quattro è di origine straniera ma ben 9mila di loro sono nati a Prato. I cinesi sfiorano quota 31.500

(e.b.)

Nel 2023 la popolazione pratese è cresciuta ancora ma solo grazie agli stranieri che hanno incrementato ulteriormente il loro peso sul totale. L'incidenza infatti, sfiora il 25% e precisamente è del 24,86%. E' quanto emerge dai dati statici relativi all'ufficio anagrafe del Comune di Prato relativi all'anno che si è appena chiuso. Al 1°gennaio 2024 risultano iscritti 196.277 residenti, 946 in più di 12 mesi fa, pari al + 0,48%. La presenza straniera si rafforza di 1.892 unità arrivando a un totale di 48.793 residenti, il 4,03% in più del 2022. In sostanza, un residente su quattro è straniero.La parte del leone la fanno i cinesi che aumentano di 1.660 unità e arrivano a quota 31.482 residenti. In aumento anche i pachistani, pari a 2.503 residenti, 135 in più del 2022. In calo invece la presenza di albanesi, 3.601, di romeni 3.044 e di marocchini 1.300. Gli stranieri si concentrano la circoscrizione Centro che comprende anche il Macrolotto Zero, quartiere ad altissima presenza cinese. Complessivamente ci vivono 16.209 stranieri. Segue la Sud con 10.286 residenti.Le zone preferite dagli stranieri sono Filzi Pistoiese con 8.274 residenti, Strozzi Montalese, dove vivono 6.323 persone, Valentini Repubblica con 4.832 iscritti.L'ufficio statistica del Comune dedica un focus al centro storico per il ruolo da biglietto da visita che questo quartiere riveste in ogni città. Gli stranieri sono 2.374, in calo rispetto al 2022 quando se ne contavano 2.422. Inoltre, seppur di poche unità, la popolazione generale cresce passando da 8.005 a 8.017 residenti. Significa che è aumentata la componente italiana. Dunque la diminuzione degli stranieri è stata più che compensata dall'incremento degli italiani. Quasi il 30% sono cinesi. Seguono pachistani (oltre l'11,5%), bengalesi e albanesi quasi a pari merito (8,6%circa), romeni (7,3%), marocchini (5,3%) e nigeriani (4,4%).Tra i 48.793 stranieri, 37.349 sono nati all'estero, 9.022 a Prato e 2.422 in Italia. Se guardiamo solo ai minorenni stranieri che sono 10.286, ben 7.527 sono nati a Prato, 1.624 in Italia e 1.135 all'estero.Diamo un'occhiata, infine, allo storico sul dato straniero. Dal 1995 a oggi l'incidenza sul totale della popolazione è cresciuta esponenzialmente passando dall'1,8% all'attuale 24,86%. Una galoppata costante verso l'alto che ha avuto una battuta d'arresto solo nel 2014 per poi riprendere a crescere con passo quasi costante.