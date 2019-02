27.02.2019 h 12:16 commenti

I ragazzi tornano a scegliere l'indirizzo tessile al Buzzi: anche il prossimo settembre ci saranno tre classi

Confermate le 66 iscrizioni avute lo scorso anno, nel 2014 erano state appena 17 e si era toccato il minimo storico. Cavicchi: "Le imprese hanno bisogno di personale specializzato e il Buzzi è da sempre la scuola d'elezione per entrare in azienda"

I 66 iscritti del 2018 all'indirizzo tessile dell'Itis Buzzi non erano un risultato solo episodico: anche quest'anno i ragazzi che hanno fatto la scelta del tessile sono stati esattamente lo stesso numero di 66, utile allo scopo di costituire tre classi. Ce n'è abbastanza per poter parlare di consolidamento di una inversione di tendenza iniziata nel 2015, anno che dopo il minimo storico del 2014 (17 iscritti), vide un incremento delle scelte per il tessile, proseguito poi anche negli anni successivi.

"Riteniamo, con soddisfazione e orgoglio, di aver contribuito come Confindustria Toscana Nord a questo ottimo risultato - commenta Andrea Cavicchi, presidente della sezione Sistema moda dell'associazione -. Da molti anni stiamo lavorando per promuovere l'immagine del tessile e dell'intero settore moda e per farne comprendere le opportunità ai ragazzi stessi e alle loro famiglie. Un impegno, il nostro, che esiste da sempre ma ha fatto un ulteriore salto di qualità con l'avvio, nel 2017, del progetto 'E' di moda il mio futuro'. L'attività di orientamento dei giovani verso il tessile è particolarmente importante in questo momento, quando una generazione di lavoratori è prossima al pensionamento. Le imprese hanno bisogno di personale specializzato e il Buzzi è da sempre la scuola d'elezione per entrare in azienda. E' positivo che accanto agli iscritti al tessile sia sempre elevato il numero dei giovani che scelgono l'indirizzo di chimica, quest'anno ben 130, parte dei quali potranno trovare spazi lavorativi interessanti nelle imprese del sistema moda."

Andrea Cavicchi ha guidato ieri 26 febbraio una visita al Buzzi della Commissione formazione costituitasi all'interno della sezione Sistema moda. Obiettivo, un incontro con il dirigente scolastico Erminio Serniotti e con i docenti del Dipartimento tessile dell'istituto, considerato un asset fondamentale del distretto non soltanto per l'attività didattica diretta ma anche per il suo ruolo nel contesto dell’offerta formativa post-diploma (IFTS e ITS).

“La collaborazione con l’associazione degli imprenditori pratesi è per noi da sempre preziosa, direi imprescindibile per una scuola come la nostra - aggiunge il dirigente scolastico del Buzzi Erminio Serniotti - Siamo anche noi soddisfatti per la ripresa in questi anni delle iscrizioni all’indirizzo Sistema moda. E’ il risultato di un lavoro capillare e ostinato di orientamento nei confronti di ragazzi e famiglie per ribaltare il senso comune che avrebbe voluto il tessile a Prato destinato a morire, quando invece rappresenta ancora la spina dorsale del tessuto produttivo del nostro territorio. Siamo così riusciti a tornare ad avere un numero di iscritti e di diplomati in linea con le esigenze di ricambio di manodopera e di sviluppo delle aziende. Ora se mai comincia una battaglia più impegnativa: vinta o quasi la sfida dei numeri, ora si tratta di vincere la sfida della qualità, dando sempre più spessore alla preparazione che forniamo ai nostri ragazzi, tenendo il passo con l’innovazione che tante aziende del distretto stanno portando avanti.”

La Commissione di Confindustria Toscana Nord si è complimentata col dirigente scolastico e con il corpo docente per la qualità didattica espressa dall'istituto. Gli imprenditori si sono messi a disposizione per contribuire a colmare le esigenze di formazione e informazione sulla realtà produttiva locale e sull'evoluzione del settore tessile, proponendo anche (con risposta positiva da parte della scuola) l'istituzione di una sede di confronto strutturata e continuativa, finalizzata anche all'alternanza scuola/lavoro.