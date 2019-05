13.05.2019 h 14:54 commenti

I ragazzi delle Pier Cironi tra i vincitori del concorso nazionale “Energia in Squadra”

La scuola media pratese è tra gli otto istituti italiani che hanno conquistato il primo posto nella competizione inserita nel progetto "Energicamente" promosso da Estra e da Legambiente

C'è anche la scuola media Pier Cironi di Prato tra gli otto istituti che hanno vinto il concorso nazionale “Energia in Squadra” di "Energicamente", il progetto lanciato dalla multiutility italiana Estra e da Legambiente.

Con Energicamente i bambini e i ragazzi sono diventati veri e propri protagonisti dell'innovazione energetica grazie a “Energia in Squadra”, il concorso educativo che si è appena concluso e che è stato vinto da otto scuole italiane, tra le quali la Cironi.

Il concorso era dedicato alle classi che avevano partecipato al progetto "Energicamente Percorso Ludico Didattico". Ai bambini e ai ragazzi è stato chiesto di mettere in pratica le conoscenze apprese attraverso la realizzazione di un vero e proprio progetto dedicato all’energia, avendo l’opportunità di scegliere tra le tre sezioni che li avevano interessati maggiormente: comunicare, sperimentare, innovare. E allora largo alla fantasia: video o poster per testimoniare un’idea innovativa per comunicare l’energia sostenibile; documentare tramite testimonianze dirette, azioni sostenibili per ridurre i consumi a casa o a scuola; progetti per l’innovazione tecnologica della propria scuola attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie., un reportage fotografico o un mezzo a diretta con un video, un reportage fotografico o un mezzo a vostra

Gli 8 istituti vincitori si sono aggiudicati come premio gli “EstraDay”, una giornata di festa e giochi sull'energia in cui i bambini e i ragazzi saranno protagonisti di azioni concrete di cittadinanza attiva e si sfideranno a squadre su tematiche legate all'energia, compreso il cimentarsi con la piantumazione di piante autoctone e officinali. A breve il calendario degli EstraDay.

Ma non è tutto: nel pomeriggio, in luoghi esterni appositamente individuati, si svolgeranno attività di formazione aperte alla cittadinanza, a cura di Legambiente e in cui anche Estra sarà parte attiva, sui temi della sostenibilità e dell’ambiente. L’attività verrà destinata a tutti gli stakeholders del territorio: parti sociali, insegnanti, genitori, cittadini in genere, etc.

“Riteniamo importante – ha dichiarato il presidente di Estra, Francesco Macrì, - che la scuola sia il luogo naturale entro il quale si debbano promuovere stili di vita consapevoli, ma allo stesso tempo abbiamo pensato quest’anno di favorire occasioni di dialogo con il mondo esterno sui temi del progetto, arricchendoli di nuovi contenuti proprio al fine di estendere l’offerta formativa al di fuori delle mura scolastiche. Dialogare con una platea più ampia, abbattere i confini tradizionali in virtù di una educazione ambientale diffusa, non potrà che aggiungere valore ed accrescere il riverbero di contenuti di così inestimabile portata. Abbiamo poi verificato come lo sforzo di introdurre sempre qualche elemento di novità restituisca nuova freschezza amplificando effetti e significati”.