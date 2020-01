20.01.2020 h 10:04 commenti

I ragazzi della scuola media Malaparte incontrano la ex deportata Kitty Braun

Domani l'appuntamento alla Camera di commercio, protagonisti i ragazzi di terza e i loro genitori per ascoltare la testimonianza della donna che, a nove anni, fu portata con la famiglia prima al campo di Ravensbruck e poi al lager di Bergen Belsen

I ragazzi della scuole medie Malaparte a confronto con la ex deportata Kitty Braun. L'appuntamento è per domani, martedì 21 gennaio, alle 10 alla Camera di Commercio di Prato. La scuola secondaria di primo grado Curzio Malaparte, in collaborazione con il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, ha organizzato un incontro fra la ex deportata, i ragazzi delle terze e una rappresentanza di genitori.

Kitty Braun è cugina delle sorelle Bucci, anche loro sopravvissute ai lager e da allora testimoni tra i giovani dell'Olocausto. Aveva solo nove anni quando, con la sua famiglia, fu catturata dai tedeschi nelle campagne di Mestre, dove si era rifugiata dopo essere fuggita da Fiume, sua città natale, per scampare alle leggi razziali. Fu portata in carcere alla risiera di San Sabba e da lì, in un treno bestiame, al campo di Ravensbruck e poi al lager di Bergen Belsen, nel nord della Germania.