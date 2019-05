15.05.2019 h 08:03 commenti

I ragazzi del Pertini di Vernio vincono il concorso musicale internazionale "Note sul mare"

L’orchestra Pan di flauti dolci polifonici dell’istituto comprensivo ha ricevuto i complimenti della giuria, che ha anche chiesto un bis, e un lusinghiero punteggio di 100/100

Primo premio assoluto per l’orchestra Pan dell’istituto comprensivo Pertini di Vernio all’ottava edizione del concorso musicale internazionale "Note sul mare", organizzato dall’associazione culturale per la promozione di giovani artisti Arte del suonare di Roma. Con i complimenti della giuria, che ha anche chiesto un bis, e un lusinghiero punteggio di 100/100 nella categoria dei gruppi strumentali (di scuola non a indirizzo musicale), i 42 ragazzi di seconda e terza media che compongono l’orchestra di flauti dolci polifonici si sono aggiudicati una medaglia e un diploma. Immensa è stata la gioia dei ragazzi guidati dal professor Mario Scavuzzo.

Dopo la prova vincente svoltasi nell’auditorium dell’Istituto magistrale a indirizzo musicale Giordano Bruno di Roma l’8 maggio, gli alunni sono stati invitati ad esibirsi nuovamente sabato scorso per il concerto dei finalisti di tutte le categorie del concorso e hanno mancato di un soffio il premio speciale scuole.

“Poter competere con tutti i talenti vincitori del concorso è stata una grande soddisfazione e trovarsi in mezzo a tante eccellenze per la scuola di Vernio, che non è a indirizzo musicale, è stato un onore”, sottolinea il professor Scaramuzzo. I ragazzi del Pertini seguono infatti un laboratorio di musica pomeridiano cimentandosi soprattutto in brani rock e musiche popolari. Al concorso hanno intrepretato brani della colonna sonore di "Blues Brothers" e di "Giulietta e Romeo" di Nino Rota.