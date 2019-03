01.03.2019 h 12:39 commenti

I ragazzi del Gramsci Keynes a Monaco ospiti della Bayerische Staatsoper

Un gruppo di alunni dell'istituto effettueranno dal 3 all’8 marzo un viaggio di istruzione in Germania e assisteranno al Don Giovanni di Mozart, opera per il cui ascolto sono stati preparati in questi mesi

L’Istituto “Gramsci-Keynes”, nell’ambito del progetto “Nuova cittadinanza, nuovo pubblico” promosso in collaborazione con l’associazione “Orizzonti Armonici”, quest’anno porterà l’educazione all’ascolto musicale all’estero. Infatti un gruppo di alunni dello stesso istituto effettueranno dal 3 all’8 marzo un viaggio di istruzione a Monaco dove, oltre ad un corso residenziale di potenziamento della lingua tedesca, avranno modo di visitare la Bayerische Staatsoper assisteranno al Don Giovanni di Mozart, opera per il cui ascolto sono stati preparati in questi mesi.

Nell’ambito del medesimo progetto, il Gruppo Interesse Scala, istituito nel 2015, come è ormai tradizione organizza una trasferta a Milano il 24 marzo per la Chovanščina, ultimo capolavoro di Modest Musorgskij, un evento musicale assoluto, un racconto tragico sui meccanismi della politica e del “progresso” umano di ieri come di oggi. Sarà l’occasione per ascoltare il grande direttore russo Valery Gergiev, attualmente il massimo interprete di questo repertorio, mentre la regia è di Mario Martone e le scene sono di Margherita Palli. A questa trasferta parteciperanno, oltre agli alunni del “Gramsci-Keynes”, anche alunni degli istituti “T. Buzzi” e “Livi-Brunelleschi”.