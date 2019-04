15.04.2019 h 18:36 commenti

I ragazzi del Dagomari "presteranno" la voce per uno sceneggiato radiofonico

Il progetto che prevede anche la realizzazione di un docufilm è stato finanziato dal ministero dell' istruzione. Le prime puntate entro giugno, a dicembre invece termineranno le riprese del fil "Alla ricerca di Feilong"

Una decina di studenti del Dagomari saranno i protagonisti di uno sceneggiato radiofonico ambientato a Viareggio che sarà trasmesso a giugmo su alcune emittenti locali. Alternandosi al microfono, racconteranno le storie di alcuni personaggi viareggini famosi, iniziando così a familiarizzare con il ruolo di attori, senza l’imbarazzo di avere davanti una macchina da presa. Un “esercizio di stile” in preparazione della realizzazione del docu film “Alla ricerca di Feilong” un incrocio fra il film d’azione in chiave fantasy e il documentario con taglio socio-antropologico. Protagonista della storia, per la scenografia di David Ceccarelli, un gruppo di adolescenti impegnati nella ricerca di Feillong, personaggio leggendario e misterioso della tradizione cinese . Le scene saranno girate al macrolotto zero, ma anche all’interno della scuola.

Un progetto che parte dall’integrazione, l'obiettivo è far conoscere le tradizioni cinesi alle nuove generazioni e ai cittadini pratesi, che però offre anche la possibilità di imparare a recitare, montare un film, occuparsi del marketing e dell’aspetto commerciale. “Abbiamo fatto la proposta alla scuola- spiega Federico Santini docente di musica e uno dei fautori del progetto – e abbiamo avuto l’approvazione della dirigente scolastica”. Sono iniziate così le selezione ed è stato formato il casting e assegnati i vari ruoli tecnici. “Per i ragazzi – continua Santini – è un’occasione importante anche per mettere in pratica quello che studiano ogni giorno: a ottobre partirà una campagna di crowdfunding, per ora abbiamo un finanziamento ministeriale di 40 mila euro, che sarà anche curata dagli stessi studenti”.

Le riprese inizieranno a novembre intanto è in preparazione il trailer che sarà lanciato sui social, Istagram compreso. Il progetto coinvolge anche la scuola di musica di Sesto Fiorentino a cui è affidata l’esecuzione della colonna sonora, la regia è di Gianluca Di Stefano, mentre Giuseppe Di Stefano è il coordinatore del progetto.



