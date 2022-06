07.06.2022 h 16:40 commenti

I ragazzi del Brunelleschi al canile Il Rifugio per fare il ritratto ai cani ospitati

Il progetto Zampadipinta ha interessato i ragazzi del biennio dell'artistico. I dipinti sono stati regalati ai volontari per essere messi in vendita per beneficienza o per decorare gli spazi della struttura

Il canile "Il Rifugio" di Prato è stato protagonista del progetto chiamato Zampadipinta, in cui i ragazzi del biennio del liceo artistico Brunelleschi hanno dipinto dei ritratti degli animali con la tecnica della tempera, per poi donarli al canile. All'incontro conclusivo del progetto ha partecipato l'assessora alla Città Curata Cristina Sanzò. Il progetto è stato proposto dalla professoressa Gaia Cristofaro che, da due anni, porta avanti questa iniziativa a scuola nell'ambito della cittadinanza coinvolgendo realtà del territorio pratese. I volontari del canile sono stati chiamati a scuola e hanno potuto parlare agli alunni del loro lavoro, spiegando com'è la vita all'interno del canile e sensibilizzando alle tematiche della cura per gli animali e di prevenzione contro l'abbandono.

I dipinti realizzati dagli studenti sono stati consegnati ai volontari per essere messi in vendita per beneficienza o per decorare gli spazi del canile. "Ringrazio gli studenti della 2 C dell'Istituto Brunelleschi, la preside, l'insegnante Cristofaro e l'associazione Qua la zampa - ha commentato l'assessora Sanzò - per il bellissimo progetto che ha visto protagonisti i cani del nostro canile cittadino. Ci impegneremo affinché questo lavoro possa essere esposto e diventi visibile alla cittadinanza al fine di apprezzare la maestria degli studenti che sono riusciti nei dipinti a rendere vivi, reali, gli occhi dei cani e il loro vissuto. Auspico che questa collaborazione possa continuare con altri progetti atti a far crescere la cultura del rispetto e della cura degli animali per una città sempre più a misura dei nostri amici a quattro zampe".

