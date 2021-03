Ecco due rendering dei tanti interventi di rigenerazione urbana per i quartieri Soccorso e San Paolo presentati dal Comune di Prato a Pinqua, Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, per ottenere un contributo di 15 milioni di euro. Il primo riguarda un immobile industriale in via Rossini (frutto di una perequazione urbanistica) che diventerà sede di un centro civico e dell'archivio comunale mentre il secondo, quello blu e bianco, è l'edificio di housing sociale-coworking che sorgerà in via Verona al posto dell'ex Puggelli Legnami e che si affaccerà sul futuro parco lineare una volta che sarà interrato viale Leonardo da Vinci al Soccorso.Ma i progetti in campo sono molteplici e stamani, 29 marzo, il sindaco Biffoni e l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis hanno effettuato un sopralluogo al primo intervento in programma, quello all'ex sede Mps tra via Roma e via Siena che sarà espropriato per ospitare alloggi popolari, centro civico, spazi pubblici e commerciali.Altre case popolari sono previste nell'immobile di via Zarini accanto alla protezione civile e alle ex case minime, vicino al campo dell'Ambrosiana. “Il progetto presentato dal Comune di Prato per il programma Pinqua – afferma il sindaco Matteo Biffoni – si inserisce nelle strategie di riqualificazione urbana e sociale che come Amministrazione stiamo portando avanti a partire dal 2014 nei quartieri più complessi della città, in particolare quelli del Soccorso, San Paolo e il Macrolotto zero. Ringrazio tutti gli uffici del Comune di Prato, Epp e il dipartimento di Architettura di Firenze, Dida, per il lavoro svolto e la qualità della proposta”.