I prof del Brunelleschi bocciano la succursale: "Spazi insufficienti e laboratori più piccoli delle aule"

In una lettera inviata anche al ministro Azzolina, vengono elencate tutte le criticità tra cui la mancanza di un giardino indispensabile soprattutto per i ragazzi disabili. Per il prossimo anno le iscrizioni sono aumentate di 24 studenti e servono almeno 3 aule in più

La succursale del liceo Brunelleschi, sopra il distretto socio sanitario di Montemurlo, non è ancora stata consegnata ( legg i), ma è già stata bocciata dagli insegnanti che giudicano lo spazio insufficiente a fare fronte al numero crescente di alunni e non adatto ad accogliere gli studenti con disabilità che, in tutta la scuola, il prossimo anno saranno 47 su un totale di 638.In una lettera inviata al ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, all’ufficio regionale scolastico a quello territoriale, al presidente della Provincia e ai sindaci di Montemurlo e di Prato, gli insegnanti mettono nero su bianco le criticità della nuova succursale che nasce già deficitaria. “Innanzitutto- spiegacoordinatrice distaccamento Marconcino - manca un giardino, spazio vitale soprattutto per alcuni ragazzi disabili che sistematicamente hanno bisogno di muoversi all’aperto. Poi le aule sono insufficienti, solo quest’anno abbiamo aumentato di 3 classi, ma soprattutto quelli che vengono definiti laboratori sono stanze piccole e per noi inutilizzabili: soltanto per quello di pittura dobbiamo piazzare 25 cavalletti da disegno infatti utilizziamo una metratura doppia rispetta alle aule tradizionali”.I professori hanno anche chiesto al presidente della Provincia Francesco Puggelli un incontro, prima di iniziare il recupero dell’edificio di Montemurlo: “Non abbiamo avuto nessuna risposta – continua Landi – e ci dispiace perché gli avremmo spiegato quello che ci serve ovvero una succursale tutta nostra e definitiva. Siamo stufi di fare la scuola itinerante anche perché organizzare l’orario degli insegnanti su tre sedi è veramente complicato”. Da anni si parla di due ipotesi per la realizzazione della nuova scuola: il terreno vicino alla sede centrale, nel giardino di collegamento con la scuola elementare oppure quello dietro la Misericordia di Oste, soluzioni che trovano l’appoggio del corpo docenti. “Per quest’anno – conclude la coordinatrice del Marconcino – siamo disposti a spostarci in via Milano, ma è l’ultima volta, periodicamente dobbiamo traslocare e ricominciare tutto dall'inizio. Il nostro liceo, grazie all’impegno di tutti, cresce di anno in anno e non avere spazi adeguati penalizza gli studenti”.La sede centrale che ospita il triennio può contare su 13 aule e 8 laboratori, il Marconcino su 6 aule e 5 laboratori (2 di questi sono molto grandi e servono per Discipline Plastiche e per Discipline pittoriche), una sala professorii, le prime e le seconde classi sono frequentate da 8 studenti disababili ciascuna , 10 nelle terze, 9 quarte, 12 nelle quinte. Gli iscritti nelle prime classi sonpo passati da 95 nell’ anno scolastico 2015/16 a 192 per il prossimo anno , 24 in più rispetto all’anno precedente.