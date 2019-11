11.11.2019 h 10:56 commenti

I prodotti di un'azienda pratese tra i regali ideali di Natale consigliati da Oprah Winfrey

La famosa conduttrice televisiva americana ogni anno seleziona una serie di articoli da scegliere come doni. Stavolta è stato scelto anche il kit di tartufo realizzato da Borgo de’ Medici

E’ pratese il miglior kit di tartufo selezionato negli Stati Uniti da Oprah Winfrey, la famosa conduttrice televisiva americana. Ogni anno Oprah Winfrey sceglie una serie di articoli che considera regali di Natale ideali, le “Oprah’s Favorite Things”, che promuove personalmente. Quest’anno la scelta è caduta su un un’azienda toscana che produce il “Truffle Lovers Kit”: Borgo de’ Medici, azienda pratese specializzata nel food, che opera da oltre 20 anni e che esporta i propri prodotti in Usa e in Europa. Questi prodotti vengono venduti su Amazon e hanno una visibilità eccezionale.

Il kit si compone di una serie di prodotti al tartufo per realizzare numerose ricette: sale, glassa, riso, fettuccine, un condimento, olio, tutto confezionato in maniera elegante e contenuto in un vassoio in legno. Il tartufo è molto apprezzato dal pubblico americano, ma Borgo de’ Medici non produce solo prodotti al tartufo. Il catalogo delle proposte dell’azienda spazia dal dolce al salato: salse, pasta, condimenti e aromi, biscotti e panettoni, sono per dirne alcuni. Tutti hanno una caratteristica in comune: sono prodotti in Toscana, in maniera artigianale. Borgo de’ Medici ha poi una filiale in Florida che pensa alla distribuzione americana: sono oltre 500 i negozi di specialità che propongono i loro prodotti.

Borgo de’ Medici è un’azienda familiare guidata da Massimo e Lisa Pugi: vent’anni di lavoro che hanno permesso all’azienda di raggiungere traguardi importanti. L’inserimento nelle “Oprah’s Favorite Things” è un riconoscimento a questo impegno.