03.03.2023

I primi 65 anni della palla ovale a Prato: serata evento per celebrare l'anniversario

Stasera alle 21 la Camera di Commercio ospita l'iniziativa voluta dalle società rugbistiche del territorio laniero. Il cartellone di iniziative durerà per tutto il 2023

Cultura di club, aneddoti, storie, percorsi formativi e rugby internazionale. Sono questi i temi principali dell’evento “Prato, 65 anni in mischia - La città che avanza nel segno del rugby”, che si terrà nell’Auditorium della Camera di Commercio stasera venerdì 3 marzo alle 21.

Le società rugbistiche del territorio laniero, compreso il Sesto Rugby che festeggia i suoi 40 anni, hanno fatto gruppo e si sono unite per creare un cartellone di iniziative che durerà per tutto il 2023 e sarà presentato proprio in occasione della serata in oggetto. Cavalieri Union, Gispi Prato e Rugby Iolo sono promotori di questo momento di condivisione in cui a parlare saranno ospiti di eccezione.

Ad aprire il talk sarà proprio Andrea Gori, ex giocatore della gloriosa Rugby Prato e testimone di una tradizione ovale che non ha mai smesso di produrre talenti. A seguire sono previsti gli interventi di Daniele Pacini, Direttore Tecnico della Federazione Italiana Rugby, del giornalista specializzato Lorenzo Calamai e dei referenti dei club coinvolti nei festeggiamenti che spiegheranno nel dettaglio le manifestazioni sportive e culturali messe in calendario nel corso dell’anno.

Spazio finale agli atleti dei Cavalieri Union per il lancio della partita di cartello del campionato di serie A che li vedrà contrapposti alla Rugby Lazio che si giocherà il giorno successivo allo stadio Chersoni.

La serata è a ingresso libero e verrà realizzata grazie al contributo di Franco Cenobi, del Comune di Prato, del Panathlon e del Ciar (Club Amatori Italia Rugby).