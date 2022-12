21.12.2022 h 14:47 commenti

I presidi pratesi "bocciano" il ministro: non piace la lettera sulla scelta della scuola superiore

Inviata qualche giorno fa alle famiglie dei ragazzi di terza media orienta l'iscrizione non sulle attitudini, ma sulla possibilità di trovare lavoro. Niente di nuovo per il divieto di utilizzare i cellulari: la proibizione risale al 2007 e le scuole si sono già attrezzate

La lettera inviata dal ministro della pubblica istruzione e del merito Giuseppe Valditara alle famiglie su come scegliere la scuola dopo le medie non piace ai dirigenti scolastici pratesi. A irritare l'idea di scegliere l'indirizzo non in base alle attitudini, ma sulle opportunità di trovare un lavoro terminati gli studi.“E' riduttivo - ha spiegatodirigente Ic Pontormo - orientare la scelta solo in funzione della ricerca di un posto di lavoro, inoltre così facendo si vanifica tutti gli sforzi fatti per valorizzare le competenze di ciascuno. Sono rimasto molto perplesso quando ho letto questa lettera”Anchedirigente IC Gandhi contesta la scelta del ministero. "Se da una parte è bene che si torni a parlare di orientamento, dall' altra o notato che si rivolge alle famiglie e non ai ragazzi, i veri protagonisti. Inoltre l'accento è troppo spostato sul mondo del lavoro, i cittadini di domani vanno educati anche alla cittadinanza attiva".Alla Marco Polo la dirigente scolasticanon si sbilancia, ma intanto ha convocato un consiglio d'istituto con i genitori e gli insegnanti per commentare l'iniziativa del ministro.Assolutamente contraria la dirigente dell' istituto Ic Levi. "E' assolutamente sbagliata una lettera impostata in questo modo, ciascuno deve scegliere in base alle proprie attitudini, tra l'altro le famiglie dei miei studenti sono già molto orientate a scegliere istituti tecnici anche quando i figli hanno altre aspirazioni, questa lettera sbilancia ulteriormente le scelte sul futuro".Tra i favorevoli invecedirigente del Ic PratoNord. “La scelta dei licei – spiega – è decisamente superiore a quella dei tecnici che vengono visti come scuole di categoria inferiore. Invece, e Prato lo dimostra, ci sono istituti tecnici che non solo preparano all'università ma danno anche la possibilità di trovare subito un'occupazione. Sottolineare questa possibilità è un aspetto positivo visto che una delle pecche del nostro sistema è quello di scollegamento fra il mondo della scuola e quello del lavoro”.Anchepreside dell'Ic Roberto Castellani apprezza la scelta del ministro, ma evidenzia come ci sia una discrepanza rispetto all'organizzazione del mondo del lavoro: “Per poter accedere ai concorsi pubblici – precisa – quasi sempre serve la laurea almeno triennale, quindi è ovvio che le famiglie si indirizzino verso la scelta dei licei, andrebbe quindi rivisto questo sistema di accesso ai posti di lavoro più qualificati”dell' Ic Bartolini cerca di mediare tra le varie posizioni: "Un approccio molto pragmatico, che inseriremo in un quadro più complesso che valorizzi anche lo sguardo sui desideri e sulle risorse dei nostri studenti”.Sul fronte invece della richiesta di non utilizzare i cellulari durante le lezioni, circolare che riguarda soprattutto le scuole superiori i presidi sostengono che non si tratti di una novità, ma piuttosto di una conferma di quanto stabilito dal ministro Fioroni nel 2007. quasi tutte le scuole si sono attrezzate, già da tempo, con scatole nelle aule dove i ragazzi depositano i cellulari prima dell' inizio delle lezioni. "Stiamo pensando - ha spiegatodirigente del Gramsci Keynes - di iniziare un percorso partecipativo con insegnanti famiglie e ragazzi in modo da prendere una posizione condivisa che possa dare buoni risultatiAnche al Marconi il presidesta pensando di uniformare in tutte le classi un unico regolamento, fino ad ora ogni insegnante decide in autonomia. "A gennaio con il consiglio d'istituto affronteremo la questione, ma credo che si andrà verso una cassetta in classe dove i ragazzi depositano il cellulare all' inizio della mattinata e lo riprendono all' intervallo e alla fine delle lezioni, in modo da lanciare un messaggio unico per tutti".In nessuna delle scuole pratesi è prevista una sanzioni per chi utilizza il cellulare (la circolare rimanda infatti al regolamento d'istituto), resta salvo il fatto che non si possono fare video con i cellulari, in questo caso, ma per motivi di privacy potrebbe scattare la sospensione. "Per i ragazzi che nonostante il divieto utilizzano il telefono durante le lezioni - spiegadel Rodari- Cicognini - si procede con le note sul registro e il richiamo ai genitori".