I ponti lungo la Sr 325 sorvegliati speciali, al via le indagini di prevenzione e sicurezza

Da lunedì 6 a venerdì 10 novembre saranno attive limitazioni alla viabilità nei pressi delle tre infrastrutture nei Comuni di Vaiano e di Vernio. Restringimento della carreggiata per consentire i lavori

Sono tre i ponti lungo la Sr 325 sui quali saranno presto avviate 'indagini strumentali' finalizzate a prevenzione e sicurezza. Lo ha stabilito la Provincia di Prato che ha emesso un'ordinanza che dà il via al monitoraggio. Dal 6 al 7 novembre le indagini interesseranno il ponte al km 65+871 nel Comune di Vaiano, dall’8 al 9 novembre il ponte al km 53+785 nel Comune di Vernio e infine, dal 9 al 10 novembre, il ponte al km 48+500 sempre nel Comune di Vernio. «La sicurezza delle nostre strade e dei nostri ponti è di primaria importanza – ha spiegato il presidente Simone Calamai – la prevenzione del rischio è alla base del nostro operato, ci impegneremo al massimo per garantire il minor disagio possibile, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per i cittadini e la percorribilità sulle strade».

Pertanto, da lunedì 6 novembre a venerdì 10 novembre dalle ore 9 alle ore 16 nei tratti in prossimità dei ponti interessati dalle indagini saranno attive alcune limitazioni alla viabilità. In particolare sarà istituito il restringimento della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette, e quando risulti opportuno per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 15 minuti a volta, garantendo il transito ai mezzi di soccorso, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso. Tutto ciò per permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori. In caso di pioggia o allerta meteo i servizi saranno posticipati.







