I ponteggi sbarrano le uscite di sicurezza, chiusa da domani scuola dell'infanzia

Il provvedimento riguarda Il Castagno di Luicciana. Il sindaco ha fissato un sopralluogo per martedì al cantiere

Chiusa da domani 9 novembre, la scuola dell'infanzia il Castagno a Luicciana. Nessun caso di Covid, ma sono le impalcature, montate per permettere il rifacimento delle facciate del palazzo Comunale, a non garantire gli standard di sicurezza in caso di incendio. La decisione è stata presa dal dirigente scolastico Daniele Santagati, dopo il sopralluogo fatto dal responsabile della sicurezza della scuola. “Purtroppo – ha commentato – i ponteggi bloccano le uscite di sicurezza e quindi ho optato per la sospensione temporanea delle lezioni fino a quando non verranno liberate. Mi dispiace molto, anche perché in questo periodo di emergenza sanitaria è già difficile mantenere le scuole aperte e sinceramente certi errori di valutazione si possono evitare”.

L'amministrazione comunale ha predisposto un sopralluogo per martedì mattina con i tecnici e i responsabili dei lavori per capire se è possibile spostare il ponteggio. Il cantiere serve per mettere in sicurezza il tetto e dovrebbe durare fino alla fine dell'anno.

